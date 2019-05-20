Reuters: загрязненную нефть из Европы переправят в Азию

Собеседники в нефтепереработке рассказали, что китайским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) действительно предлагали нефть Urals с содержанием хлорорганики. Но точную цену не указали, так как прецедентов торговли таким сырьем просто нет. «Никто не знает, как такую нефть оценивать. Ясно, что со скидкой к ICE Brent с доставкой в Китай, но с какой именно скидкой — никто сказать не может», — сообщил нефтетрейдер из Азии. По словам европейских трейдеров, загрязненную нефть предлагали со скидкой $10−20 за баррель — при том, что чистый Urals торгуется по $74 за баррель.
Собеседники Reuters рассказали, что в Азии к загрязненному сырью относятся настороженно: чтобы сократить концентрацию хлоридов, придется разбавить сырье чистой нефтью. «Требуется больше тестов на качество. Тогда станет ясно, как именно можно переработать эту нефть, если это вообще возможно», — сообщили в крупной китайской компании.
По данным системы слежения за судами Refinitiv Eikon, в китайский порт Инкоу уже отправился зафрахтованный Vitol танкер Suezmax Sonangol Rangel с 130 тыс. тонн загрязненной нефти. Второй танкер New Comfort, зафрахтованный Unipec, находится на стадии загрузки 270 тыс. тонн Urals. По словам трейдеров, он направится в китайский порт Нинбо. Третий танкер — VLCC Amyntas, также зафрахтованный Unipec — направится с 270 тыс. т загрязненной нефти в порт Инкоу в Китае.
19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба», после чего приостановил транзит российского сырья в Европу. «Транснефть» заявила, что нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. СКР возбудил уголовное дело, были арестованы четыре человека. Сегодня, 20 мая, стало известно, что европейские нефтегазовые компании Total и Eni приостановили платежи за загрязненную российскую нефть.