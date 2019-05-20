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22:27 (мск), источник: Известия

В России создадут экобренд

Минсельхоз РФ подготовил проект «дорожной карты» по созданию в стране «зеленого» бренда, первые земельные участки для выращивания экологически чистого продовольствия выберут в 2020 году. Национальный стандарт экопродукции разработают к концу текущего года, а к середине следующего — определят пилотные регионы, где планируется ее выращивать.

Источник: Известия

Создать защищенный «зеленый» бренд поручил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Теперь Минсельхоз исполняет соответствующие поручения. «Дорожная карта» за подписью замглавы министерства Ивана Лебедева в конце апреля была разослана на согласование в ведомства, с ней ознакомились «Известия».

Уже к лету 2020 года в стране могут появиться испытательные лаборатории для оценки соответствия экопродукции установленным требованиям. Планируется создать план маркетинговых мероприятий и стимулирующих мер поддержки производителей.

Россия сегодня специализируется на экспорте сырья — зерна, рыбы, а не готовой продукции. Однако высокий интерес к российским продуктам питания наблюдается в Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в европейских странах. Например, Китай активно покупает рыбу и морепродукты, сою и растительные масла. Также Россия поставляет халяльные продукты в Кувейт, ОАЭ, Оман.

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