02:02 (мск), источник: Известия
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Сведения в ПРФ поступают от 54 млн граждан, а численность трудоспособного населения достигает 81,3 млн.
Данные о страховых взносах и стаже поступают в Пенсионный фонд России (ПФР) лишь от 54 млн россиян, рассказали «Известиям» в его
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте». По словам экспертов, точно назвать число таких граждан невозможно, но их общий потенциальный теневой доход способен достигать 12 трлн рублей, а сумма платежей, которая могла бы ежегодно поступать в бюджет, соразмерна с третьей частью его прибыли.
Трудоспособным в России считается возраст с 16 лет и до выхода на пенсию. Таких граждан в России, по предварительным оценкам на 2019 год, 81,3 млн человек, рассказали «Известиям» в
Данные Минтруда на первую неделю мая свидетельствуют о том, что число официально зарегистрированных безработных — то есть состоящих на учете в службе занятости — в России чуть больше 805 тыс. человек. Также в стране в трудоспособном возрасте проживают 2,4 млн неработающих инвалидов, уточнили в министерстве.
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Теневой сектор экономики — это в большинстве случаев не криминальная деятельность, а вполне обычные торговля, строительство, небольшие производства и сектор услуг, где владельцы решили не платить налоги и не делать отчисления в Пенсионный фонд.
Согласно подсчетам Росстата реальных доходов населения по обновленной методике, в 2018 году средняя сумма оплаты труда наемных работников составила 34,5 трлн рублей. По старой схеме в 2018 году этот показатель был равен 25,2 трлн рублей. Разница в 9,3 трлн рублей, по мнению экспертов, и представляет собой преимущественно «серые» доходы россиян.
Сумма скрытых финансовых потоков граждан, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей в год, заявил директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. То есть ежегодно бюджеты недополучают примерно 5,16 трлн рублей подоходного налога и страховых взносов. Это около трети доходной части федерального бюджета.
По мнению Георгия Остапковича, реальное число работающих в России составляет 70−72 млн, и именно от этой цифры надо отталкиваться при расчете теневой занятости. Остальные граждане в трудоспособном возрасте, как считает эксперт, это домохозяйки, студенты, инвалиды и просто по
Так, в 2013 году занимавшая тогда пост
А директор Центра
Как сообщили «Известиям» в Роструде, с 2015 года за счет реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости, легализовано свыше 8 млн работников. Это граждане, которые трудились без заключения
Теневой бизнес, по словам Георгия Остапковича, есть во всем мире. В России, как отмечает эксперт, он занимает 22−23% экономической деятельности, среди европейских стран это сопоставимо с Италией. В Ирландии доля «серой» занятости не превышает 4%, в Великобритании — 8%, в США — 10%.
При этом, по мнению главы Центра конъюнктурных исследований ВШЭ, россияне не совершают никаких противозаконных действий и применять к ним