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01:09 (мск), источник: Известия

Трудно устроиться: россияне не могут найти работу в службах занятости

Участники опроса ОНФ рассказали, что им предлагали неподходящие и низкооплачиваемые вакансии.

Источник: РИА "Новости"

Работой служб занятости населения (СЗН) удовлетворены 40% россиян. Большинству не нравится то, что в базах отсутствуют подходящие вакансии, сотрудники СЗН предлагают низкооплачиваемые места, а ставок по новым высокотехнологичным профессиям вообще нет. Это следует из опроса ОНФ «Ожидания россиян от работы служб занятости населения», с результатами которого ознакомились «Известия».

В рамках проекта ОНФ «Службы занятости 2.0» в мобильном приложении «Народный контроль» был проведен опрос, участие в котором приняли 3109 граждан из 75 российских регионов. 58% опрошенных признались, что хотя бы раз обращались в службы занятости населения. Это говорит о потенциальной востребованности СЗН как государственного кадрового агентства, отмечают в ОНФ.

Почти половина респондентов (48%) обращались в службы занятости за помощью в поиске работы. 44% россиян уверены, что таким образом они смогут трудоустроиться.
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Другие услуги СЗН пользуются меньшей популярностью. Так, например, всего 10% опрошенных интересовались профстажировкой и 8% — профессиональным обучением и переобучением.

В целом 40% граждан удовлетворены предоставленными им в СЗН услугами. Однако и им не нравится то, что в базе отсутствуют подходящие вакансии (36,7%), сотрудники служб предлагают низкооплачиваемые рабочие места (35,7%), а вакансий по новым высокотехнологичным профессиям вообще нет (6,9%).

Респонденты хотели бы расширить базу предлагаемых вакансий и улучшить их качество (57%), упростить процесс оказания услуг и сделать их доступными дистанционно (48%), а также улучшить информационное обеспечение СЗН в интернете (27%).
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Результаты опроса показали, что у служб занятости населения высокий потенциал реформирования, считает руководитель проекта ОНФ «Профстажировки», член Общественной палаты России Илья Семин.

— Предстоит еще много работы по улучшению деятельности СЗН. В свою очередь, мы готовы оказать им общественное содействие. Полученная обратная связь от граждан была использована в рамках подготовки «Народного стандарта служб занятости населения», который на данный момент уже практически готов, — отметил Илья Семин.

Ранее в Роструде сообщили, что уже в ближайшее время начнется «перезагрузка» служб занятости в 16 регионах страны.

Соискателям выделят личного консультанта, который будет учитывать не только квалификацию, но и навыки, а также интересы человека.
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Модернизация СЗН предусмотрена нацпроектом «Производительность труда и поддержка занятости».

Одной из важнейших задач станет рост доверия к службам со стороны населения. Такое мнение высказал директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

— Основные задачи, поставленные перед обновленными службами занятости, предполагают повышение уровня доверия к этим органам, а также существенное увеличение качества оказания услуг в сфере занятости населения. Поэтому особенно важно привлекать к реформированию СЗН ее клиентов, как обычных людей, так и работодателей, — считает он.

По данным Минтруда на 8 мая, численность официально зарегистрированных безработных составила 805,8 тыс. человек.

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