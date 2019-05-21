Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
Грузия — рай для дауншифтеров или нищета и безработица?
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Современные технологии добрались и до Пенсионного фонда
Алибасов сообщил в инстаграме, что умерла Людмила Николаева
Что сказал Дробыш о выступлении Лазарева
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Машины, которые нельзя оставлять на солнце
Болдуин с женой и Холмс с мамой пришли на гала-вечер в Нью-Йорке
Дмитрий Певцов показал нежное архивное фото с женой
Как взрывается бетон: зрелищное видео
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Москвичи назвали самое страшное соседство
Пять культовых предметов советского быта из 80-х
Фоторепортажи
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
14:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Привлекательность РФ для трудовых мигрантов снижается

Мониторинг рынка труда.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как следует из доклада «Интеграционный барометр» Евразийского банка реконструкции и развития (ЕАБР), желание россиян видеть в своей стране трудовых мигрантов снижается (данные получены на основе опросов ВЦИОМа). Ежегодный мониторинг внешнеполитических, внешнеэкономических, социокультурных и других интеграционных предпочтений населения стран постсоветского пространства в рамках этого проекта ведется с 2012 года.

В целом в странах ЕАЭС в среднем 77% населения поддерживают принципы свободы передвижения, трудоустройства, проживания и обучения на территории союза. При этом в России фиксируется традиционно высокий уровень неприятия работников из других стран — такой настрой продемонстрировали 53% населения (в 2012 году — 46%).

Новость
Трудовым мигрантам разонравилась Россия

Согласно докладу, с другой стороны, востребованность российского рынка труда со стороны мигрантов постепенно снижается. Если в 2015 году вероятность временной трудовой занятости в России рассматривали 53% жителей Таджикистана, то в 2017-м — 37%. В Молдавии доля потенциальных трудовых мигрантов снизилась с 27% до 17%, в Киргизии — с 38% до 30%. Такая тенденция, отмечают авторы исследования, в совокупности с неприятием большинством россиян иностранных работников может привести к снижению интереса этих стран к России и в других сферах. Отметим, что сами россияне весьма слабо заинтересованы во временном трудоустройстве в странах СНГ (всего 3% респондентов заявили о готовности к такому шагу) и больше жителей других стран ЕАЭС ориентированы на внутренний рынок труда (74% опрошенных).

Выводы исследования ЕАБР подтверждаются недавними данными РАНХиГС, согласно которым миграционный прирост населения России по итогам 2018 года оказался наименьшим с 2005 года (124,9 тыс. человек) и не смог полностью компенсировать естественную убыль россиян. Чтобы поднять интерес к миграции в РФ, правительство уже приступило к облегчению доступа к разрешениям на временное проживание и выдаче российских паспортов. Маловероятно, впрочем, что изменения в стратегии действий властей в миграционной сфере позволит изменить отношение россиян к мигрантам.

Анастасия Мануйлова

 «Россия меня поменяла: здесь каждый сам по себе»
Мошенники опять атаковали Сбербанк
На Порошенко завели уголовное дело по статье о госизмене
Осужден эксперт по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком
Соловьев объяснил свои слова о противниках стройки храма
Российская армия отказалась от тушенки и консервов
Три тысячи уток перешли дорогу за 40 секунд (видео)
Легендарный гонщик «Формулы-1» умер на 71-м году жизни
Сборная России определилась с вратарем на игру со шведами на ЧМ
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Меланома: как распознать болезнь вовремя Сегодня, в День диагностики меланомы мы поговорим о том, как распознать болезнь вовремя и сохранить себе жизнь.
Hi-Tech
Фото «русского» F-16 попали в сеть Он станет одним из «агрессоров».
Кино
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голосе. Дети» Певица пожалела девочку, чью победу на музыкальном шоу отменил «Первый канал»
Авто
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото) В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, которые не выпускаются больше четверти века
Недвижимость
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
Метры пресечения. Как отбирают квартиры чёрные риелторы
Популярные темы на «Детях»
Дикая реакция мужа. 782
где бы работать, чтобы заработать? 396
Канны - 2019. Продолжение 336
Поэтический конкурс № 11 (Баллада). Голосование 313
Леди
Кейт Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете Герцогиня выбрала для прогулки стильное макси-платье Erdem.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь