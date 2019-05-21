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12:10 (мск), источник: ТАСС

Forbes включил Головина и Монеточку в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российское издание Forbes впервые составило рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет под названием «30 до 30», в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова).

Всего в рейтинге 10 категорий: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка и кино», «Социальные практики», «Мода и дизайн», «Новые медиа».

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Лонг-лист из 100 номинантов формировался с помощью экспертного совета, куда входят 3−5 специалистов по каждой категории. Из лонг-листа жюри и редакция выбрали топ-30. Повлиять на формирование рейтинга могли и читатели: на сайте Forbes прошло голосование за кандидатов.

При формировании списка победителей учитывались следующие критерии: возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.

Сам рейтинг с полным списком участников опубликован в июньском номере журнала Forbes, а также на сайте издания.

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