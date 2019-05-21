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10:43 (мск), источник: ТАСС

Эксперты МВФ прибыли на Украину для оценки реформ

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину для встречи с властями страны и оценки проводимых реформ. «Эксперты МВФ начали свою работу на Украине», — цитирует издание УНН представительство фонда на Украине.

Источник: Reuters

Работа миссии продлится две недели, по итогам работы МВФ может принять решение о выдаче Киеву очередного транша кредита на $1,3 млрд. Среди ключевых факторов, которые повлияют на решение МВФ по дальнейшему финансированию, — необходимость приведения цен на газ для населения до рыночного уровня, реформа в банковском секторе, сокращение дефицита государственного бюджета.

Также на Украине будут работать представители ЕС, которые, в зависимости от итогов работы представителей фонда, могут принять решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере €500 млн.

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд. Первый пересмотр программы запланирован в мае, после чего станет ясно, может ли Украина рассчитывать на очередной транш.

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