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11:52 (мск), источник: Коммерсантъ

США втрое увеличивают импорт российской нефти

США усиленно наращивают поставки нефти из России, сообщает Bloomberg. В первой половине мая американские порты приняли у себя 13 нефтяных танкеров из России, доставивших около 5 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом свидетельствуют данные доклада управляющего менеджера Caracas Capital Markets Расса Даллена, на который ссылается агентство. При этом в пути находятся еще несколько танкеров. В результате, отмечает Bloomberg, месячный объем импорта российской нефти в США должен вырасти втрое.

Столь активные закупки американскими властями нефти из России связаны с сокращением поставок от других крупных нефтедобывающих стран. Так, торговля нефтью с Венесуэлой была прервана в рамках санкций, наложенных Белым домом на правительство Николаса Мадуро. А страны ОПЕК сокращают добычу нефти, уже доведя до минимальных значений за последние четыре года.

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