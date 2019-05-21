США втрое увеличивают импорт российской нефти

Об этом свидетельствуют данные доклада управляющего менеджера Caracas Capital Markets Расса Даллена, на который ссылается агентство. При этом в пути находятся еще несколько танкеров. В результате, отмечает Bloomberg, месячный объем импорта российской нефти в США должен вырасти втрое.
Столь активные закупки американскими властями нефти из России связаны с сокращением поставок от других крупных нефтедобывающих стран. Так, торговля нефтью с Венесуэлой была прервана в рамках санкций, наложенных Белым домом на правительство Николаса Мадуро. А страны ОПЕК сокращают добычу нефти, уже доведя до минимальных значений за последние четыре года.