16:37 (мск), источник: Forbes
Независимый топливный союз предупредил о риске резкого роста цен на бензин
Глава Независимого топливного союза написал
Об этом президент Независимого топливного союза Павел Баженов сообщил
С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на
Разрыв между реальной внутренней ценой и нетбэком (экспортная цена за минусом налогов и транспортных издержек) в апреле достиг максимума: по бензину — 23,9 тыс. руб. за тонну, по дизельному топливу — 9,2 тыс. руб. за тонну, говорится в письме.
Чтобы избежать кризиса, Баженов предлагает правительству ряд мер, в том числе вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5 и повысить продажи топлива на бирже. Сейчас государство субсидирует цены на бензин за счет бюджета с помощью демпфера (компенсация за поставку топлива на внутренний рынок). Однако этот механизм, по мнению Баженова, не справляется с поставленными задачами.
Весной прошлого года топливо на заправках резко подорожало — его стоимость превысила уровень инфляции почти в пять раз. В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную к ним надбавку и дало возможность вводить экспортные пошлины в размере 90% на нефтепродукты. В конце марта этого года правительство и нефтяники продлили соглашения о заморозке цен на топливо еще на три месяца — до 1 июля, чтобы не допустить рост цен на бензин и дизель. После этого соглашения продлеваться не будут, говорил министр энергетики Александр Новак.
Александр Пятин