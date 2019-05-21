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16:37 (мск), источник: Forbes

Независимый топливный союз предупредил о риске резкого роста цен на бензин

Глава Независимого топливного союза написал вице-премьеру Дмитрию Козаку о том, что нефтепереработка крупных компаний «сводит концы с концами», а независимые заводы «фиксируют одни убытки». Ситуация на российском топливном рынке начинает повторять события весны прошлого года, когда произошел резкий скачок оптовых и розничных цен на бензин.

Источник: Reuters

Об этом президент Независимого топливного союза Павел Баженов сообщил вице-премьеру Дмитрию Козаку в письме, с копией которого ознакомился РБК.

По словам Баженова, цены региональных сбытов вертикально-интегрированных компаний (таких как «Роснефть» или «Лукойл») повышаются практически ежедневно во всех регионах страны.

С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме Баженова. Рост цен транслируется и в мелкий опт: в Саратовской области за указанный период цена АИ-92 выросли на 11,2%, АИ-95 — на 10,4%, на летний дизель — на 2%, указывает Баженов.

Разрыв между реальной внутренней ценой и нетбэком (экспортная цена за минусом налогов и транспортных издержек) в апреле достиг максимума: по бензину — 23,9 тыс. руб. за тонну, по дизельному топливу — 9,2 тыс. руб. за тонну, говорится в письме.

Нефтепереработка крупных нефтяных компаний «сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые НПЗ фиксируют одни убытки, пишет Баженов.
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Чтобы избежать кризиса, Баженов предлагает правительству ряд мер, в том числе вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5 и повысить продажи топлива на бирже. Сейчас государство субсидирует цены на бензин за счет бюджета с помощью демпфера (компенсация за поставку топлива на внутренний рынок). Однако этот механизм, по мнению Баженова, не справляется с поставленными задачами.

Весной прошлого года топливо на заправках резко подорожало — его стоимость превысила уровень инфляции почти в пять раз. В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную к ним надбавку и дало возможность вводить экспортные пошлины в размере 90% на нефтепродукты. В конце марта этого года правительство и нефтяники продлили соглашения о заморозке цен на топливо еще на три месяца — до 1 июля, чтобы не допустить рост цен на бензин и дизель. После этого соглашения продлеваться не будут, говорил министр энергетики Александр Новак.

Александр Пятин

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