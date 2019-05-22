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01:57 (мск), источник: Известия

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

Биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми. Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал предупреждение Российского топливного союза (РТС) о росте цен и заявил, что нет причин беспокоиться.

Источник: Reuters

По его словам, оснований для тревоги нет, так как уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, пишет «РИА Новости».

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21 мая РТС направил Козаку письмо, в котором отметил, что по состоянию на 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо достигли или превысили уровень соответствующих мелкооптовых цен. Организация призвала вице-премьера обратить внимание на эту проблему, иначе может повториться прошлогодняя ситуация на топливном рынке.

Весной и в начале лета 2018 года оптовые цены на нефтепродукты резко поднялись. В связи с этим правительство приняло решение временно снизить акцизы на бензин и дизтопливо. Кроме того, кабмин договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены. Это помогло на время стабилизировать ситуацию.

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