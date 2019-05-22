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03:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Хлору подбирают растворители

В российско-белорусском споре о качестве нефти всплыл новый старый аргумент.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россия повышает ставки в диалоге с Белоруссией о компенсациях за поставки нефти, загрязненной соединениями хлора. В пятницу на переговорах на уровне премьеров Москва собирается поднять спор 2012 года о белорусских махинациях с экспортом нефтепродуктов под видом «растворителей», которые тогда обошлись российскому бюджету в $1,5 млрд. Это может быть сигналом Минску о том, что ему не стоит оказывать слишком сильное публичное давление на Москву в вопросе компенсаций.

РФ может потребовать от Белоруссии компенсации за создание «незаконной схемы» поставок растворителей в 2012 году. Эта тема будет затронута 24 мая на встрече премьеров обеих стран, заявил пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.

Она может стать аргументом в переговорах о взыскании убытков с российской стороны за поставки нефти с хлорорганическими соединениями по нефтепроводу «Дружба», в результате чего пострадали белорусские НПЗ.
Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов.
Александр Лукашенко
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Речь идет о конфликте семилетней давности, который стал одним из многих за последние годы в энергетических отношениях между РФ и Белоруссией. Тогда Белоруссия, как и сейчас, получала из России нефть беспошлинно, но должна была платить экспортные пошлины с выработанных из этой нефти нефтепродуктов в российский бюджет. Москва летом 2012 года обвинила Минск в том, что Белоруссия обошла это обязательство, осуществляя экспорт нефтепродуктов под видом не облагаемых пошлиной товарных кодов — растворителей и разбавителей. В результате бюджет РФ недополучил $1,5−2 млрд, по оценке российского Минфина. В Белоруссии отрицали создание такой схемы, но экспорт растворителей прекратили. В пресс-службе премьера и аппарате вице-премьера Дмитрия Козака не ответили «Ъ», почему этот вопрос был поднят спустя столь долгое время.

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Во вторник премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что властям страны потребуется еще месяц, чтобы полностью подсчитать свои потери от поставки загрязненной нефти.

В Минске неоднократно заявляли, что намерены добиваться компенсации не только прямого ущерба, но и косвенных потерь, связанных с недополученной выручкой от переработки нефти и ее транзита. Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценивал их в «сотни миллионов долларов». Глава Минэнерго РФ Александр Новак оценивал общий ущерб в сумму менее $100 млн. По словам Дмитрия Козака, «всем, кто докажет, что у них есть реальные убытки», выплатит компенсации «Транснефть». При этом правительство хочет учесть выплату таких компенсаций при принятии решения о дивидендах «Транснефти» — то есть в конечном счете речь идет о потерях бюджета РФ.

Ключевой вопрос — в какой степени Белоруссия может претендовать на компенсацию косвенных убытков.

Лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать наличие и размер убытков, вину лица в причинении убытков, причинно-следственную связь между действиями указанного лица и понесенными убытками, говорит юрист из нефтяной отрасли.

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По общему правилу в состав убытков включается упущенная выгода, то есть доходы, на которые пострадавшая сторона имела право рассчитывать, если бы договор был исполнен нарушившей стороной надлежащим образом, рассуждает другой собеседник «Ъ».

При этом в договоре размер ответственности может быть ограничен возмещением только реального ущерба, отмечает он.

Другой юрист предполагает, что этот договор может быть подчинен нормам иностранного права, которое не всегда признает возможность взыскания упущенной выгоды. Управляющий партнер минского офиса АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Денис Туровец, напротив, не считает, что стороны могли договориться о применении иностранного права к своим отношениям: «Теоретически это возможно и законно, но маловероятно». Способы разрешения возникающих споров, продолжает господин Туровец, также обычно оговорены в договоре — это может быть медиация, специальная процедура, арбитражный суд РФ или экономический суд Белоруссии, международный коммерческий арбитраж.

Дмитрий Козлов, Андрей Райский

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