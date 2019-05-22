Польша требует скидку за очистку «Дружбы» от грязной нефти из России

02:35 (мск), источник: Газета.Ру
Однако, по словам Козака, в переговорах с Польшей остается «много загвоздок».
Козак также подчеркнул, что с рядом стран данный вопрос уже решен: в Белоруссию, Венгрию и Словакию поставляется нефть из России. С Польшей же пока не удалось прийти к консенсусу.
«Польские коллеги… вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть, и так далее», — уточнил Козак.
Ранее сообщалось, что Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России.
Читайте также