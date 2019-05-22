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02:35 (мск), источник: Газета.Ру

Польша требует скидку за очистку «Дружбы» от грязной нефти из России

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжает вести переговоры с Польшей об откачке грязной нефти из трубопровода «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Однако, по словам Козака, в переговорах с Польшей остается «много загвоздок».

Он отметил, что польское государство интересуется тем, какую скидку Россия готова предоставить Польше, если она возьмет на себя откачку части некачественной нефти.

Козак также подчеркнул, что с рядом стран данный вопрос уже решен: в Белоруссию, Венгрию и Словакию поставляется нефть из России. С Польшей же пока не удалось прийти к консенсусу.

«Польские коллеги… вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть, и так далее», — уточнил Козак.

Ранее сообщалось, что Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России.

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