Полиция тестирует камеры с распознаванием лиц от NtechLab

Если испытания пройдут успешно, функцию распознавания лиц смогут внедрить в портативные видеорегистраторы, которые уже используют в полиции, сообщил изданию сотрудник ведомства.
Представитель NtechLab подтвердил, что компания действительно создала такой гаджет, однако комментировать испытания в МВД отказался. По его словам, на данный момент устройство тестируется частными охранными компаниями. NtechLab рассчитывает, что конечный продукт заинтересует правоохранительные органы, Росгвардию, а также пригодится для пограничного контроля и поиска безбилетников в транспорте.
Размеры устройства, которое крепится на одежду полицейского, не превышают размеры рации. При работе оно анализирует полученный видеопоток и выделяет из него лица людей, которые через WiFi или мобильный интернет отправляет на сервер, где программа с использованием алгоритмов ИИ сравнивает снимки с ранее загруженными базами, например сотрудников какой-то компании или подозреваемых в преступлении. При совпадении полученных и ранее загруженных данных система отправляет уведомление сотруднику полиции.
Максимальное расстояние, при котором камера может распознать лицо человека, — от трех с половиной до четырех с половиной метров. Результат зависит от освещения и скорости движения человека.
На текущий момент в России и Китае служебные ведомства активно используют технологию распознавания лиц. В Москве к ней подключены полторы тысячи камер, которые установлены в метро, во дворах, на подъездах жилых домов, в парках, школах, поликлиниках и в общественных местах.
Однако использование технологии вызывает ряд моральных и этических вопросов. Так, в ответ на опасения активистов, беспокоящихся о том, что власти могут использовать полученные данные для слежки за своими гражданами, власти города Сан-Франциско ранее запретили полиции и муниципальным ведомствам использовать системы распознавания лиц. Возможность отказа от таких программ также рассматривают в Соммервилле и Окленде.