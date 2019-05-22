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12:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Легендарный самолет Ту-134 совершил последний полет. Чем он запомнится?

Пять фактов о самолете, на котором летали несколько поколений россиян, «приземлится» в музеях авиационной техники. Почему эту машину называют легендарной?

Источник: РИА "Новости"
Самолет Ту-134 — один из самых массовых советских лайнеров — совершил свой последний регулярный рейс с пассажирами. Теперь он «приземлится» в музеях авиационной техники. Русская служба Би-би-си вспоминает, почему эту машину называют легендарной.

22 мая последний эксплуатировавшийся в России пассажирский Ту-134 перелетел на вечную стоянку — в Музей истории авиации аэропорта Толмачево. Последним коммерческим рейсом лайнера стал перелет в Мирный.

Этот борт Ту-134Б был выпущен в 1980 году, то есть провел в небе почти 40 лет. По данным «Вести. Иркутск», именно этот самолет в течение года был личным бортом Аллы Пугачевой, на его фюзеляже была надпись «Алла». Позже надпись убрали, самолет перекрасили в цвета перевозчика. Свой путь в «Алросе» борт также начал с перелёта между Иркутском и Мирным.

Самолет Ту-134 строился в различных модификациях: пассажирские, машины специального назначения, летающие лаборатории. По состоянию на 2018 год в эксплуатации оставались несколько десятков Ту-134, основным эксплуатантом были Вооруженные силы России.

По данным Flight Global, на начало апреля 2019 года «Алроса» была одной из немногих авиакомпаний, которая использует Ту-134. Формально среди эксплуатантов, в частности, остаются северокорейская Air Koryo, а также российская компания «Космос» — там самолет используется для деловых и чартерных перевозок.

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Би-би-си вспоминает интересные факты из истории Ту-134.

Факт 1: Ту-134 — один из самых массовых пассажирских самолетов, которые собирали в СССР

Серийное производство самолетов велось на Харьковском авиационно-производственном объединении с 1965 по 1984 год. С учетом различных модификаций всего было собрано более 850 единиц. Около 130 единиц были поставлены за границу. Окончательно производство было остановлено в 1989 году.

«Реактивный Ту-134 стал одним из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолетостроения. В историю российской гражданской авиации вошел как самый массовый самолет», — пишет о нем производитель «Туполев». В «Аэрофлоте» за советскую и российскую историю компании на самолетах этого типа было перевезено около 10 млн пассажиров и свыше 30 тысяч тонн почты и грузов.

Ту-134 также стал первым отечественным пассажирским лайнером, прошедшим сертификацию по британским нормам летной годности.

Факт 2: У Ту-134 был иллюминатор в туалете

Интерьер Ту-134, как и у некоторых других советских самолетов, отличался от современных лайнеров. Одна из особенностей, которая запомнилась многим пассажирам — иллюминатор в туалете. Он позволял не использовать искусственный свет в дневное время.

Легенда советской авиациии была разработана в ОКБ А.Н. Туполева, серийный выпуск с 1965 по 1985 годы на Харьковском авиационном производственном объединении. | Источник: РИА "Новости"

Факт 3: Ту-134 принимал участие в исторических событиях на территории бывшего СССР

Самолеты Ту-134 были одними из самых распространенных в Советском Союзе и России 90-х и начала 2000-х. Соответственно, название этой модели фигурировало в сводках о многих трагических событиях, не связанных с авиацией напрямую.

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Так, 21 сентября 1993 года в ходе так называемой Абхазской войны Ту-134А-3 авиакомпании Transair был сбит ракетой «Стрела-2» с абхазского боевого катера. Он упал с высоты 300 метров, погибли по разным данным 27 или 28 человек. В тот же период были уничтожены еще два самолета этой модели, погиб один человек.

Шесть Ту-134 были уничтожены в составе авиации Чеченской республики Ичкерия 1 декабря 1994 года во время Первой чеченской войны. Через 13 лет, 8 марта 2007 года, авиакомпания «Аэрофлот-Дон» открыла полеты в Грозный из аэропорта «Внуково». В этот день из Москвы в Грозный был выполнен первый регулярный пассажирский рейс с момента начала военных действий — тоже на самолете Ту-134.

В 2004 году Ту-134А-3 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» был одним из двух самолетов, которые были уничтожены почти одновременно в результате терактов 24 августа 2004 года. Лайнер, который выполнял рейс Москва-Волгоград, потерпел крушение около населённого пункта Бучалки (Тульская область), погибли 43 человека.

Первый регулярный рейс из Москвы в Грозный в 2007 году выполняла компания «Аэрофлот-Дон» — на Ту-134. | Источник: РИА "Новости"

Факт 4: Ту-134 должен был выйти из регулярного воздушного сообщения в 2012 году

В 2000-х годах Ту-134 попали в несколько катастроф, после которых их планировалось вывести из оборота как пассажирские самолеты на регулярных линиях.

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Так, в марте 2007 года Ту-134 авиакомпании «ЮТэйр» разбился при посадке в аэропорту Самары «Курумоч», погибли шесть человек. После этого минтранс объявил, что к 2015 году эксплуатация самолетов этой модели будет прекращена. В январе 2008 года крупнейший эксплуатант самолета — «Аэрофлот» — заявил, что выводит Ту-134 из эксплуатации.

«Ту-134, разработанный более сорока лет назад, устарел и морально, и физически», — говорила тогдашний пресс-секретарь компании Ирина Данненберг, ее цитировала газета «Труд». При этом пресс-секретарь категорически отвергала предположение, что поводом для модернизации парка стала катастрофа в аэропорту «Курумоч».

В парке «Аэрофлота» Ту-134 заменили Airbus A320 и «Суперджеты».

21 июня 2011 года самолет Ту-134 авиакомпании «Русэйр» потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Петрозаводска. В результате погибли 47 человек из 52 находившихся на борту. Через несколько дней глава Росавиации Александр Нерадько заявлял о том, что лишь девять самолетов Ту-134 из 90, которые находились в эксплуатации, были оснащены системами предупреждения о столкновении с землей и соответствуют мировым стандартам безопасности полетов.

В итоге 13 июля 2011 года вице-премьер Сергей Иванов заявил, что президент Дмитрий Медведев принял решение «о постепенном выводе Ту-134 и Ан-24 из регулярного воздушного сообщения с 1 января 2012 года».

В итоге с начала 2012 года к полётам на территории России допускали только Ту-134, которые дополнительно оборудованы системой пред­упреж­де­ния столкно­ве­ния с землей.

Катастрофа Ту-134 в Карелии стала одной из самых трагических в 2000х годах. | Источник: РИА "Новости"

Факт 5: Прямой наследник Ту-134 не появился, в частности, из-за поддержки проекта «Суперджет»

В начале 1980-х началась работа над проектом самолета Ту-334. Этот самолет рассматривался как замена Ту-134 на региональных линиях — эти два самолета были сопоставимы по пассажировместимости (около 80 и около 100 человек).

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Разработку самолета Ту-334 проводил «Туполев» в соответствии с президентской программой «Развитие гражданской авиационной техники России до 2000 года» за счет бюджета. По данным отчета Счетной палаты, на это было потрачено около 100 млн долларов. Самолет был сертифицирован в 2003 году.

Правительство в течение 13 лет четыре раза устанавливало срок начала серийного производства самолета Ту-334 и выбирало четыре разных завода-изготовителя. В 2005 году правительство выпустило постановление об организации серийного производства Ту-334 на КАПО имени Горбунова с 2007 года. Однако это поручение не было выполнено.

«В разделе II паспорта федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002−2010 годы и на период до 2015 года» отмечено, что «весьма вероятно, что наряду с поставками самолетов RRJ [официальное название проекта по созданию «Суперджетов"] на внутренний рынок будут поставляться региональные самолеты Ан-148 и Ту-334. Однако эти конкурентные по отношению к RRJ проекты в рамках Программы не поддерживаются». То есть программа отвергает самолет Ту-334 не по результатам анализа рынка, изучения спроса и предложения, а в связи с тем, что он является «конкурентным по отношению к проекту RRJ», — писала Счетная палата.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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