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13:18 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Правительство успокаивает независимые АЗС

Можно ли ожидать роста цен на топливо.

Источник: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Преждевременная тревога — так в правительстве отреагировали на заявление независимых АЗС о резком скачке цен на бензин. Вице-премьер Дмитрий Козак лаконично ответил на письмо Независимого топливного союза. Там указывали, что всего за месяц цены на топливо на бирже подскочили на 20%, и вскоре это отразится на рознице. Есть ли угроза? Разбирался Иван Якунин.

Год назад все начиналось точно так же. Экспорт кажется нефтепереработчикам более выгодным направлением, сырье и топливо уходят за рубеж, а на внутреннем рынке появляется дефицит. Именно это, по мнению независимых игроков, привело к кризису прошлой весной.

И вот дежавю: с 15 апреля по 15 мая уже этого года цены на бирже взлетают на 20%.

Причин несколько, объясняет руководитель аналитического направления Независимого топливного союза Григорий Баженов: «Традиционные ремонты на НПЗ, которые обычно начинают происходить весной, соответственно, снижается объем поставок на биржу. Конечно, это рост сезонного спроса на нефть и нефтепродукты, это и отрицательная маржа нефтепереработки, и самое главное — чем сильнее разрыв между внутренними ценами и экспортной альтернативой, тем выше вероятность того, что поставки пойдут на экспорт».

Этот разрыв давно уже сформировался, каждая недопоставка топлива за рубеж оборачивается убытками для нефтяной компании. И так как этот разрыв достиг своего критического скачка, плюс еще все прочие факторы обвалились, — вот и пошел рост цен.
Григорий Баженов
руководитель аналитического направления НТС

Сетевые игроки на упрек не отреагировали. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался раскрыть «Ъ FM» свой прогноз на стоимость топлива этим летом. Розница у производителей, надо полагать, останется на прежнем уровне — таковы условия соглашения с правительством. К тому же источником заработка для них остается экспорт. Мера поддержки для независимых игроков — демпфирующий механизм, то есть государство субсидирует цены на бензин за счет бюджета. Но такой инструмент не справляется с нагрузкой, пишут Козаку независимые игроки. Они окажутся под ударом, а это 60% точек по всей стране. Правда, по объему реализации они вдвое уступают сетевикам. По просьбе «Ъ FM» главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов рассчитал маржинальность заправок с учетом новых оптовых цен:

Если взять сегодняшнюю точку, то примерно оптово-розничный сегмент работает в ноль, а месяц назад там было 7 руб. на литр. Тяжелая ситуация, потому что денег хватает, грубо говоря, на возмещение расходов, а на развитие уже нет. В принципе, ничто не мешает ценам подняться выше. Оптовые цены не ограничиваются соглашением. Зависит это все-таки от мер регулирования правительства, насколько оно сможет это удержать.
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«Ъ FM» днем во вторник отправил запрос вице-премьеру Дмитрию Козаку, чтобы узнать его реакцию. И только вечером на лентах информагентств появляется одна только строчка: «Правительство считает преждевременной тревогу независимых АЗС о возможном росте цен на бензин». Начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин также не видит поводов для беспокойства. А АЗС, мол, весь сезон приносили своим владельцам неплохой капитал. «На протяжении всего этого года маржинальность АЗС была достаточно хорошая, удалось не только зарабатывать, но и покрывать убытки прошлого периода. Мы следим за ситуацией, которая развивается на бирже, безусловно. Мы не склонны пока расценивать ее как хотя бы близкую к критической, но, тем не менее, все меры, которые мы можем предпринять, мы будем предпринимать», — заявил Махонин.

Главный аргумент тех, кто не верит в рост цен, — это так называемая затоваренность рынка, то есть запасы топлива велики, и ждать скачков не стоит. Возможно, это так. Но с точки зрения потребителей на ситуацию можно взглянуть критически: между фразой «цены не вырастут» и «цены упадут» есть огромная разница для кошелька.

Первое соглашение правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо длилось до апреля. Потом по указу президента его продлили до июля. Главная задача — удержать стоимость бензина в пределах инфляции до конца года, говорил вице-премьер Дмитрий Козак.

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Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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