13:18 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Правительство успокаивает независимые АЗС
Можно ли ожидать роста цен на топливо.
Преждевременная тревога — так в правительстве отреагировали на заявление независимых АЗС о резком скачке цен на бензин.
Год назад все начиналось точно так же. Экспорт кажется нефтепереработчикам более выгодным направлением, сырье и топливо уходят за рубеж, а на внутреннем рынке появляется дефицит. Именно это, по мнению независимых игроков, привело к кризису прошлой весной.
Причин несколько, объясняет руководитель аналитического направления Независимого топливного союза Григорий Баженов: «Традиционные ремонты на НПЗ, которые обычно начинают происходить весной, соответственно, снижается объем поставок на биржу. Конечно, это рост сезонного спроса на нефть и нефтепродукты, это и отрицательная маржа нефтепереработки, и самое главное — чем сильнее разрыв между внутренними ценами и экспортной альтернативой, тем выше вероятность того, что поставки пойдут на экспорт».
Этот разрыв давно уже сформировался, каждая недопоставка топлива за рубеж оборачивается убытками для нефтяной компании. И так как этот разрыв достиг своего критического скачка, плюс еще все прочие факторы обвалились, — вот и пошел рост цен.
Сетевые игроки на упрек не отреагировали.
Если взять сегодняшнюю точку, то примерно
оптово-розничныйсегмент работает в ноль, а месяц назад там было 7 руб. на литр. Тяжелая ситуация, потому что денег хватает, грубо говоря, на возмещение расходов, а на развитие уже нет. В принципе, ничто не мешает ценам подняться выше. Оптовые цены не ограничиваются соглашением. Зависит это все-такиот мер регулирования правительства, насколько оно сможет это удержать.
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Главный аргумент тех, кто не верит в рост цен, — это так называемая затоваренность рынка, то есть запасы топлива велики, и ждать скачков не стоит. Возможно, это так. Но с точки зрения потребителей на ситуацию можно взглянуть критически: между фразой «цены не вырастут» и «цены упадут» есть огромная разница для кошелька.
Первое соглашение правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо длилось до апреля. Потом по указу президента его продлили до июля. Главная задача — удержать стоимость бензина в пределах инфляции до конца года, говорил