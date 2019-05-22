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15:25 (мск), источник: Inc.Russia

Страны ЕАЭС потеряли $1 млрд из-за продажи нелегальных сигарет

Рост нелегального табачного рынка мог стоить странам ЕАЭС около $1 млрд в прошлом году. Самый большой рост серого рынка аналитики зафиксировали в России.

Источник: Reuters

Аналитики KPMG подсчитали, что за прошлый год страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) недополучили около $1 млрд налогов из-за роста продаж нелегальной табачной продукции. В 2015 году нелегальные сигареты занимали только 0,6% табачного рынка в странах ЕАЭС, за прошлый год показатель достиг 6,8%. По данным компании, в 2018 году нелегально продали 20 млрд сигарет.

При этом в России эксперты зафиксировали самый большой рост нелегальной продукции и, как следствие, наибольшие налоговые потери.

По их оценкам, доля нелегальных сигарет занимает 8,7% от всего табачного рынка в России. Кроме того, именно на российский рынок приходится 95% выявленных при проведении исследования нелегальных сигарет.
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Главной причиной роста рынка нелегальных сигарет в России аналитики считают поставки из стран ЕАЭС, которые привели к значительному росту цен на сигареты. При увеличении реального дохода на душу населения в России в 2010—2016 годах на 12,6% розничные цены на сигареты выросли на 150%.

В KPMG основным источником нелегальной табачной продукции в страны ЕАЭС и Евросоюза назвали Белоруссию. Это связано с низкой стоимостью сигарет в стране: средняя цена на пачку сигарет в Белоруссии составляет 45 руб., а в России — 116 руб.

Каждый год из Белоруссии вывозится для нелегальной продажи 13 млрд сигарет, из них 8,6 млрд поступает в Россию.

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