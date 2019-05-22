Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Новые реалии: сфотографировал ДТП — получи большой штраф
5 ключевых фактов о стенокардии
Только сейчас открываются новые детали смерти Андрея Панина
Грузия — рай для дауншифтеров или нищета и безработица?
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
Пенсионер из Петербурга соблазнился пачкой денег на тротуаре
Российский журналист умер после драки на дороге
Что обнаружила экспертиза у отца, убитого сестрами Хачатурян
Громкий поворот в деле «пьяного» мальчика
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Элитные авто бандитов продадут в пользу бедных
Кейт Миддлтон надела на садовую вечеринку нежный розовый наряд
Молодая жена Диброва стала неузнаваемой в образе роковой красотки
Топалов жестко высказался про отцовство
Врачи рассказали об опасности W-позиции для детей
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Как обновить ванную без капитального ремонта
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
13:25 (мск), источник: Ведомости

Минфин объяснил ущерб в 80 млрд рублей от передачи «Российского капитала» в Дом. РФ

Ущерб государству в 80 млрд руб. при передаче банка «Российский капитал» институту развития в жилищной сфере Дом. РФ, о котором сообщила Счетная плата, обусловлен разными подходами к передаче госимущества, сообщает РБК со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

Источник: РИА "Новости"

Моисеев пояснил, что Росимущество получило акции банка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по исторической балансовой стоимости. Она была сформирована в ходе санации банка, финансового оздоровления на его балансе других кредитных организаций и финансирования завершения строительства объектов обанкротившегося девелопера «СУ-155», отметил Моисеев.

Позже банк был передан в уставный капитал Дом. РФ, но уже по справедливой стоимости по требованию закона об акционерных обществах. «Балансовая стоимость вложений в достройку “СУ-155”, например, составляет 33,2 млрд руб., а их справедливая стоимость — ноль», — сказал чиновник. Эти деньги, по его словам, фактически являются безвозмездным финансированием достройки проблемных домов девелопера и «не имеют перспектив возврата».

«Российский капитал» был переименован в Дом. РФ в декабре 2018 г. На его базе теперь создается опорный банк строительного сектора. Ранее Счетная палата оценила потери казны при передаче акций «Российского капитала» в Дом. РФ в 80,5 млрд руб. Аудиторы поясняли, что АСВ «передало в Росимущество свой дочерний банк по балансовой стоимости 84,14 млрд руб., а в Дом. РФ пакет перешел уже по рыночной цене в 3,63 млрд руб., которую определил оценщик.

 Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Грудинин попытался перерегистрировать Совхоз им. Ленина
Обвиняемого в убийствах сенатора Арашукова лишили полномочий
Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака
Роспотребнадзор допустил запрет раздельных купальников
Туристический автобус с россиянами перевернулся в Италии
Впервые в России глава наркокартеля получил пожизненный срок
Климкин прокомментировал реформы Зеленского китайской пословицей
Данные о рекордных закупках золота Россией оказались ошибкой
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Как будет выглядеть украинский «Терминатор» И чем он будет заниматься.
Кино
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву Актрисе предлагали роль в сериале 2014 года «Кураж»
Авто
Новые реалии: сфотографировал ДТП — получи большой штраф Дорожная полиция Баварии начала жёстко наказывать автомобилистов, которые, проезжая мимо места аварии, делают фотографии и снимают видео
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Дети
6-летний сын Рудковской привел домой «невесту» Саша и Настя вместе занимаются фигурным катанием
Леди
Молодая жена Диброва стала неузнаваемой в образе роковой красотки Поклонники отметили прекрасную фигуру девушки.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь