Минфин объяснил ущерб в 80 млрд рублей от передачи «Российского капитала» в Дом. РФ

Моисеев пояснил, что Росимущество получило акции банка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по исторической балансовой стоимости. Она была сформирована в ходе санации банка, финансового оздоровления на его балансе других кредитных организаций и финансирования завершения строительства объектов обанкротившегося девелопера «СУ-155», отметил Моисеев.
Позже банк был передан в уставный капитал Дом. РФ, но уже по справедливой стоимости по требованию закона об акционерных обществах. «Балансовая стоимость вложений в достройку “СУ-155”, например, составляет 33,2 млрд руб., а их справедливая стоимость — ноль», — сказал чиновник. Эти деньги, по его словам, фактически являются безвозмездным финансированием достройки проблемных домов девелопера и «не имеют перспектив возврата».
«Российский капитал» был переименован в Дом. РФ в декабре 2018 г. На его базе теперь создается опорный банк строительного сектора. Ранее Счетная палата оценила потери казны при передаче акций «Российского капитала» в Дом. РФ в 80,5 млрд руб. Аудиторы поясняли, что АСВ «передало в Росимущество свой дочерний банк по балансовой стоимости 84,14 млрд руб., а в Дом. РФ пакет перешел уже по рыночной цене в 3,63 млрд руб., которую определил оценщик.