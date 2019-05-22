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13:40 (мск), источник: Inc.Russia

Новость о рекордном объеме закупок золота Россией оказалась ошибкой

Таблоид Daily Express сообщил о росте объема закупок золота Россией на 68%. Но такой показатель оказался неверным.

Источник: Reuters

В Daily Express сообщили, что Россия «нарастила свои резервы золота на 145,5 т в период с начала года по конец марта». Таким образом, по оценке таблоида, объемы закупки золота выросли на 68%. В заметке приводятся данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Однако указанные цифры относятся ко всем мировым центральным банкам, а не только к России. Тем не менее Москва остается крупнейшим покупателем золота. По данным Центробанка на 1 апреля, объем золотовалютных резервов России составлял $487,8 млрд.

Новость
Проклятое золото

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на Всемирный совет по золоту сообщало, что Москва в I квартале закупила 55,3 т, а общий объем резерва составил 2168 т.

Директор по исследованиям площадки по торговле драгметаллами BullionVault Адриан Эш назвал в разговоре с Daily Express рост закупок золота Россией «плохим знаком для мира во всем мире».

По его словам, Москва хочет обезопасить себя от кризиса мировой экономики и снизить зависимость от американского доллара. При этом Эш уточнил, что золотые запасы России до сих пор составляют менее 20% от ее общих валютных резервов. Для сравнения в США золотые запасы составляют 75%, в Западной Европе — 50%.

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