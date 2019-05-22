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15:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский газ предпочли российскому

Саудовская Аравия договорилась о покупках американского сжиженного природного газа (СПГ), пишет The Wall Street Journal. США выиграли конкуренцию за этот рынок в том числе и у России.

Источник: Reuters

По данным издания, государственная нефтяная компания Saudi Aramco подписала долгосрочное соглашение о поставках с Sempra Energy, базирующейся в калифорнийском городе Сан-Диего. Подробности и условия сделки не разглашаются, но не исключено, что Saudi Aramco получит долю в проекте по строительству СПГ-терминала Port Arthur в Техасе.

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Помимо Sempra Energy, претендентами на поставки газа в Саудовскую Аравию были другие американские производители, а также неназванная российская компания. Ранее о возможном сотрудничестве с Saudi Aramco в рамках других проектов говорил основной акционер и глава крупнейшей в России независимой газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

По словам опрошенных газетой экономистов, Саудовская Аравия, обладающая одними из самых больших запасов природного газа в мире, вынуждена импортировать топливо из-за трудностей, связанных с его добычей.

Ранее американские компании, занимающиеся добычей и сжижением газа, заключили контракты на поставку СПГ сразу с несколькими европейскими странами, в частности, с Польшей. Аналогичные переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским провел министр энергетики США Рик Перри. Однако по итогам 2018 года Штаты все равно уступили России по объемам экспортированного в Европу газа: 2,7 миллиона тонн против 4,4.

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