15:39 (мск), источник: Ведомости
ЦБ в разы снизит стоимость приема карт
Оплата покупок по
Банк России определился с датой запуска платежей по
Тариф на такие платежи, который будет взиматься с магазинов, может быть на уровне 0,4%, рассказала она: «Тот тариф, который мы обсуждаем по C2B, — это порядка 0,4%, что для них [магазинов] является абсолютным счастьем по сравнению с тем, что они платят сейчас», — уточнила Скоробогатова (цитата по ТАСС).
Ритейлеры такими ставками недовольны и неоднократно обращались в ФАС, а в этом году их жалоба дошла до Владимира Путина. Президент в феврале поручил ЦБ и правительству подготовить предложения, как удешевить безналичную оплату. В итоге комиссии за эквайринг решили не регулировать, но платежные системы согласились снизить ставки на платежи за социально значимые услуги (медицина, лекарства, образование и др.). Антимонопольная служба проверила международные платежные системы Visa и Mastercard и не сочла их положение доминирующим на российском рынке приема карт.
Большую часть стоимости эквайринга формирует межбанковская комиссия (интерчейндж), которую банк, обслуживающий торговую точку, платит банку, выпустившему карту (эмитенту). Ее размер устанавливают платежные системы, обычно он зависит от типа торговой точки и категории карты — в среднем получается 1,6−1,8% от суммы платежа. За счет этой комиссии эмитенты окупают затраты на выпуск и обслуживание карт, запускают программы лояльности, инвестируют в новые сервисы и безопасность. На интерчейндж приходится в среднем 70% «торговой уступки», которую торговая точка платит банку за прием карт.
Систему быстрых платежей (СБП) создал ЦБ для всех банков, он же является ее оператором. Она не зависит от платежных систем и позволяет людям мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона — для этого надо привязать к нему карту или счет в банке. Чтобы расплатиться по
В феврале к СБП присоединились первые 11 банков, но среди них нет Сбербанка — он развивает свою систему переводов с карты на карту по номеру телефона. Переговоры о присоединении Сбербанка к СБП продолжаются, в Думе лежит законопроект, обязывающий системно значимые банки подключиться к СБП.
Ритейл бытовой техники и электроники считает тариф 0,4% приемлемым и в целом приветствует инициативу ЦБ запустить
Екатерина Литова