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15:39 (мск), источник: Ведомости

ЦБ в разы снизит стоимость приема карт

Оплата покупок по QR-коду в Системе быстрых платежей начнется в сентябре и будет стоить торговым точкам всего 0,4%.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России определился с датой запуска платежей по QR-коду в магазинах в Системе быстрых платежей (СБП): запустить переводы от физических лиц в адрес юридических (C2B-платежи) планируется в сентябре, тестирование начнется в июле. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

Тариф на такие платежи, который будет взиматься с магазинов, может быть на уровне 0,4%, рассказала она: «Тот тариф, который мы обсуждаем по C2B, — это порядка 0,4%, что для них [магазинов] является абсолютным счастьем по сравнению с тем, что они платят сейчас», — уточнила Скоробогатова (цитата по ТАСС).

Сейчас торговцы за исключением крупнейших сетей платят намного больше — средняя комиссия банка за прием карт составляет 1,5−2,5% от суммы операции.
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Ритейлеры такими ставками недовольны и неоднократно обращались в ФАС, а в этом году их жалоба дошла до Владимира Путина. Президент в феврале поручил ЦБ и правительству подготовить предложения, как удешевить безналичную оплату. В итоге комиссии за эквайринг решили не регулировать, но платежные системы согласились снизить ставки на платежи за социально значимые услуги (медицина, лекарства, образование и др.). Антимонопольная служба проверила международные платежные системы Visa и Mastercard и не сочла их положение доминирующим на российском рынке приема карт.

Большую часть стоимости эквайринга формирует межбанковская комиссия (интерчейндж), которую банк, обслуживающий торговую точку, платит банку, выпустившему карту (эмитенту). Ее размер устанавливают платежные системы, обычно он зависит от типа торговой точки и категории карты — в среднем получается 1,6−1,8% от суммы платежа. За счет этой комиссии эмитенты окупают затраты на выпуск и обслуживание карт, запускают программы лояльности, инвестируют в новые сервисы и безопасность. На интерчейндж приходится в среднем 70% «торговой уступки», которую торговая точка платит банку за прием карт.

Систему быстрых платежей (СБП) создал ЦБ для всех банков, он же является ее оператором. Она не зависит от платежных систем и позволяет людям мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона — для этого надо привязать к нему карту или счет в банке. Чтобы расплатиться по QR-коду, надо считать его в мобильном приложении банка и в случае подтверждения операции с привязанного к телефону счета деньги мгновенно переведутся на счет торговой точки.

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В феврале к СБП присоединились первые 11 банков, но среди них нет Сбербанка — он развивает свою систему переводов с карты на карту по номеру телефона. Переговоры о присоединении Сбербанка к СБП продолжаются, в Думе лежит законопроект, обязывающий системно значимые банки подключиться к СБП.

Ритейл бытовой техники и электроники считает тариф 0,4% приемлемым и в целом приветствует инициативу ЦБ запустить QR-платежи, доволен представитель РАТЭК (ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники) Антон Гуськов. Многие торговые сети уже проводят тесты с оплатой по QR-коду и готовы ее запускать, отметил он, добавив, что при соблюдении определенных договорных условий тарифы в системе ЦБ могут быть еще ниже.

Екатерина Литова

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