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15:46 (мск), источник: Интерфакс

Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчете «Газпрома»

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU — Геннадий Сухов, сменивший Кирилла Селезнева на посту начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома», по-новому представил данные о задолженности за газ Северо-Кавказского федерального округа.

Источник: Reuters

Как говорится в презентации докладчика, на 1 января 2019 года просроченная задолженность конечных потребителей СКФО составила 93,9 млрд рублей (рост на 10,4% к 1 января 2018 года).

В том числе долг населения СКФО составляет 68,6 млрд рублей, теплоснабжающих организаций — 15,8 млрд рублей, электроэнергетики — 1,3 млрд рублей, бюджетных потребителей — 0,8 млрд рублей, прочих — 7,3 млрд рублей.

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«При доле потребления порядка 7% в структуре поставок газа, регионы СКФО формируют 52,1% задолженности», — отметил Сухов в ходе пресс-конференции.

В презентации годичной давности его предшественника Селезнева долги СКФО приводились на 1 мая 2018 года — 37,3 млрд рублей.

«Газпром принимает меры по сокращению задолженности, проводит разного уровня мероприятия, проводится планомерная работа по сокращению задолженности», — добавил Сухов.

По его словам, в прошлом году в правоохранительные и надзорные органы было направлено более 15,7 тыс. заявлений о нарушениях в сфере газопотребления на территории республик Северного Кавказа, было возбуждено более 7 тыс. уголовных и административных дел, вынесено более 5 тыс. решений о привлечении к ответственности за совершенные противоправные действия.

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