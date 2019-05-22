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18:10 (мск), источник: Ведомости

ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты

Их выручка может использоваться для незаконного обналичивания, говорят эксперты.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»). С начала года ЦБ получил право проводить контрольные закупки в банках, в других компаниях регулятор может проводить их вместе с другими контролирующими органами.

Уклонение от приема карт — распространенная схема для аккумулирования наличных и их последующей продажи тем, кто занимается незаконным обналичиванием средств. ЦБ борется с этими и другими сомнительными операциями.

В 2018 г., по данным ЦБ, незаконное обналичивание снизилось в 1,3 раза — до 176 млрд руб. Но теневой оборот наличных все равно присутствует, докладывал в марте руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин Владимиру Путину.

И рынок меняется: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый, рассказывал он президенту, признавая это «большой проблемой».

Купить наличные у торговых предприятий гораздо проще, а обнаружить схемы сложнее. Сильно грешат и рестораны, рассказывал топ-менеджер небольшого банка: нередко просят посетителей заплатить наличными под видом сбоев с эквайрингом. Затем пробитые чеки аннулируются как ошибочные, выручка продается. Деньги же на счетах появляются от каких-то компаний по нарисованным договорам, говорил он. Рестораны в регионах часто даже не устанавливают терминалы для приема карт, знает рисковик банка из топ-20.

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Сейчас в ЦБ 26 заявок на контроль приема карт, уточнил Скобелкин. Ситуация с ресторанами, по его словам, «неповальная», а спрос на наличные у ресторанов может быть связан с тем, что дорогие и крупные заведения закупают продукцию на рынках за наличные: «Но не принимать карты — это, конечно, полное безобразие, и мы с этим вопросом активно разбираемся, у нас он на контроле».

Закон о защите прав потребителей с 2015 г. обязывает принимать к оплате банковские карты все предприятия с годовой выручкой более 60 млн руб. За отказ КоАП предусматривает штраф: до 50 000 руб. для компаний и до 30 000 руб. для должностных лиц.

ЦБ не контролирует ритейл, но может прийти с ФНС, полицией или органами по защите прав потребителей, объясняет директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков. По его словам, рестораны действительно не только активно используют наличные при покупках продуктов и выплате зарплат, но и продают их. Административные штрафы в 50 000 руб. по сравнению с заработком на продаже наличных незаметны, ЦБ нужен более жесткий контроль, чтобы заставить эту норму работать, уверен он.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (ежедневно обрабатывает 35 млн чеков), доля оплаты наличными в общепите и магазинах в I квартале 2019 г. в среднем на 10% меньше, чем за аналогичный период 2018 г. В гипермаркетах доля наличных в общей сумме покупки — 38%, в супермаркетах — 49%, в магазинах у дома — 59%. В ресторанах его доля 32%, в кафе и столовых — 38%, в заведениях фастфуда — 42%.

Средняя комиссия за незаконное обналичивание в России составляет 14−15%, рассказывал Скобелкин в начале апреля. По данным ЦБ, теневыми финансовыми услугами чаще всего пользуется строительный сектор (29%), сектор услуг (кроме логистики — 22%) и оптово-розничная торговля (по 16% в товарах промышленного назначения и товарах народного потребления).

Анна Холявко

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