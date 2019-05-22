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22 мая, источник: Коммерсантъ-FM

Цены на авиабилеты не держатся на прежнем уровне

Почему перевозчики вынуждены их повышать.

Источник: РИА "Новости"

Авиаперевозчики больше не могут сдерживать цены на билеты, предупредил гендиректор ГК S7 Владимир Объедков. По его словам, российские компании исчерпали свои возможности. В прошлом году отечественная авиаотрасль понесла рекордные убытки — 50 млрд руб. Причина — в росте цен на топливо и аэропортовое обслуживание. Как отметили в S7, если государство не поддержит авиакомпании, то билеты подорожают.

В марте этого года Российская ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство предоставить субсидию в 23 млрд руб. Авиакомпании сейчас пытаются торговаться, и государству придется пойти им навстречу, считает независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов: «Действительно, в авиаотрасли отмечались рекордные убытки, которые были связаны отчасти с действиями правительства: налоговый маневр в нефтяной отрасли не только плохо сказался на переработке сырья, но и на ценах на керосин, — а это очень большая составляющая для экономики перевозчиков.

Но поскольку кабмин налоговую политику менять не хочет, то мы либо получим рост цен, либо авиаотрасли выделят какие-то субсидии.
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Первый вариант скорее приведет к тому, что россияне станут меньше летать. Поэтому будут искать какой-то компромисс, наверное, на какие-то выплаты придется пойти. Вот отрасль хочет 23 млрд руб., и, наверное, процентов 15−20 от этой суммы Минфин сможет срезать».

В Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта сообщали, что за первые два месяца этого года цены на билеты в среднем выросли на 7%. Перелеты на летний период также подорожали по сравнению с прошлым годом, но некритично, рассказал специалист по связям с общественностью сервиса Tutu.ru Тимур Юсупов: «Самое популярное направление на летний сезон — Москва-Симферополь: тут цены вообще не изменились. Билеты в Сочи, который на втором месте по популярности, подорожали на 6%. Из Питера в Крым — на 4%. Некоторые билеты из топ-10 даже подешевели, например, перелеты Москва-Хабаровск и Москва-Геленджик упали в цене на 2% и 3% соответственно».

Но есть и действительно существенные изменения в сторону подорожания — на маршруте Москва-Краснодар, тут цены выросли на 22%. Похожая ситуация, собственно, с вылетами за границу. По большинству направлений цены сохраняются примерно на уровне прошлого года.
Тимур Юсупов
специалист по связям с общественностью сервиса Tutu.ru

В марте Владимир Путин усомнился в справедливости формирования цен на авиабилеты в России, заподозрив, что существующая система рассчитывает тарифы так, чтобы это было выгодно авиакомпаниям. После этого правительство поручило министерствам проверить цены на билеты.

Яна Пашаева

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