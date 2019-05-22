22 мая, источник: Коммерсантъ-FM
Цены на авиабилеты не держатся на прежнем уровне
Почему перевозчики вынуждены их повышать.
Авиаперевозчики больше не могут сдерживать цены на билеты, предупредил гендиректор ГК S7 Владимир Объедков. По его словам, российские компании исчерпали свои возможности. В прошлом году отечественная авиаотрасль понесла рекордные убытки — 50 млрд руб. Причина — в росте цен на топливо и аэропортовое обслуживание. Как отметили в S7, если государство не поддержит авиакомпании, то билеты подорожают.
В марте этого года Российская ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство предоставить субсидию в 23 млрд руб. Авиакомпании сейчас пытаются торговаться, и государству придется пойти им навстречу, считает независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов: «Действительно, в авиаотрасли отмечались рекордные убытки, которые были связаны отчасти с действиями правительства: налоговый маневр в нефтяной отрасли не только плохо сказался на переработке сырья, но и на ценах на керосин, — а это очень большая составляющая для экономики перевозчиков.
Первый вариант скорее приведет к тому, что россияне станут меньше летать. Поэтому будут искать
В Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта сообщали, что за первые два месяца этого года цены на билеты в среднем выросли на 7%. Перелеты на летний период также подорожали по сравнению с прошлым годом, но некритично, рассказал специалист по связям с общественностью сервиса Tutu.ru Тимур Юсупов: «Самое популярное направление на летний сезон — Москва-Симферополь: тут цены вообще не изменились. Билеты в Сочи, который на втором месте по популярности, подорожали на 6%. Из Питера в Крым — на 4%. Некоторые билеты из топ-10 даже подешевели, например, перелеты
Но есть и действительно существенные изменения в сторону подорожания — на маршруте
Москва-Краснодар,тут цены выросли на 22%. Похожая ситуация, собственно, с вылетами за границу. По большинству направлений цены сохраняются примерно на уровне прошлого года.
В марте Владимир Путин усомнился в справедливости формирования цен на авиабилеты в России, заподозрив, что существующая система рассчитывает тарифы так, чтобы это было выгодно авиакомпаниям. После этого правительство поручило министерствам проверить цены на билеты.
Яна Пашаева