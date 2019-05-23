00:53 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Prada поддалась «зеленой моде»
Почему компания решила отказаться от меха в своих коллекциях.
Prada отказывается от меха: натурального материала не будет в коллекциях бренда уже со следующего сезона, заявила бессменная глава модного дома Миучча Прада. По ее словам, для компании важна социальная ответственность. Кроме того, разработка альтернативных материалов позволит марке «достичь новых горизонтов креативности».
В действительности, модному бренду это со всех сторон выгодно, отметила коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян: «Мировая мода отвергает жестокое обращение с животными, и на смену натуральному меху приходит искусственный, причем очень высокого качества. Здесь не только дело в социальной ответственности. Сегодня искусственный мех стал технологичным, интересным материалом настолько высокого качества, что дизайнеры с большим удовольствием с ним работают. Он может быть абсолютно любым — длинношерстным, короткошерстным, его можно красить в разные цвета, он может быть разных фактур, он гипоаллергенный, его можно стирать в стиральной машинке. Модницы сегодня обращают внимание на этот тренд. Допустим, те же потребители люксового рынка с большим удовольствием смотрят на такие предложения».
Ранее от использования меха животных отказались многие другие бренды, но в своих действиях компании не всегда до конца честны, считает
Но несмотря на бравурные заявления о любви к животным, о социальной ответственности, многие бренды
К примеру, у той же Prada в продаже сейчас есть несколько моделей кожаных курток как мужских, так и женских, из кожи ягненка с оторочкой из меха нутрии. Сложно представить, что бренд такого класса, такого уровня начнет делать куртки из кожзама или, к примеру, что еще более странно и сложно представить, сумки из этого материала.
Ранее от меховых изделий отказался и крупнейший
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