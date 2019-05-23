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11:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Банки отдали на усмотрение работодателей

Большинство россиян не волнует проблема «зарплатного рабства».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Проблема так называемого зарплатного рабства, несмотря на пять лет действия законодательного запрета работодателям безальтернативно определять для сотрудников зарплатный банк, существует до сих пор. Большинство работников, опрошенных «Левада-центром», признались, что работодатель просто поставил их перед фактом получения зарплаты через определенный банк. При этом почти половина опрошенных даже не знают, что у них есть право выбора.

«Левада-центр» провел опрос населения, получающего жалованье на «зарплатную карту», чтобы исследовать вопрос, сталкиваются ли россияне с проблемой «зарплатного рабства». По результатам опроса, которые имеются в распоряжении «Ъ», две трети работников (66%) отметили, что при трудоустройстве на текущее место работы им был предложен только один банк для получения зарплаты, без альтернатив. Остальные, кроме 2% затруднившихся ответить, считают, что выбор у них был. При этом 39% сотрудников сталкивались с такими проблемами при использовании зарплатной карты, как высокие комиссии при снятии наличных в банкоматах сторонних банков, при переводе средств на карты других банков, отсутствие бонусов и слабая развитость сети банкоматов зарплатного банка.

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Де-юре «зарплатное рабство» отменено еще в 2014 году. Тогда в Трудовой кодекс были внесены поправки, позволяющие физлицам при устройстве на работу указывать в заявлении банк, в который должна быть переведена зарплата. Также в кодексе прописали право на замену зарплатного банка.

Но, согласно данным опроса «Левада-центра», почти половина россиян (46%) не знает об этих правах. Абсолютное большинство работников (84%) даже не интересуется условиями, которые предлагают другие банки. Лишь 29% работников хотели бы иметь возможность переводить средства в любой банк без подачи заявления работодателю — например, из-за опасений негативной реакции, а большинство респондентов (64%) к такой возможности относятся безразлично.

Проблема «зарплатного рабства» была поднята вновь в конце прошлого года частными банками, которых не устраивала монополия крупнейших госбанков на рынке «зарплатных проектов». В октябре они предложили обязать работодателей предлагать сотрудникам список банков с определенным уровнем кредитного рейтинга (надежности) для получения жалованья. Однако ЦБ посчитал, что идея создания зарплатного реестра несет риски задержки зарплат.

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Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин отмечает, что, когда принимался закон об отмене «зарплатного рабства», против него многие приводили контраргумент: закон излишен, так как действовавшее на тот момент законодательство и так предоставляло право на выбор банка. «Тогда депутаты признали, что это право действительно есть, но оно не транслируется работнику, — пояснил “Ъ” господин Емелин.— Неосведомленность людей о наличии у них права фактически блокирует им использование возможностей, которые им дает финансовая система». Не может волновать то, чего ты не знаешь, заключил он.

По его словам, борьба с «зарплатным рабством» в равной степени заключается как в противодействии недобросовестным практикам навязывания банка работодателями, так и в повышении финансовой грамотности самих граждан. И работа в этом направлении уже ведется. В марте правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы для работодателей за воспрепятствование выбора зарплатного банка. В апреле ФАС для борьбы с «зарплатным рабством» предложила ввести нулевые комиссии на снятие наличных в любых банкоматах, но глава Сбербанка Герман Греф пригрозил, что это решение «очень серьезно повлияет на наличие сети банкоматов». Еще одно предложение выдвинул ЦБ: перечислять зарплату в рамках системы быстрых платежей (СБП). Для этого работнику нужно будет лишь предоставить работодателю свой номер телефона, а зарплата будет приходить в тот банк, который он выберет сам среди участников СБП.

Виталий Солдатских

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