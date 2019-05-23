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10:13 (мск), источник: РИА Новости

Что нашел Роспотребнадзор при проверке овощей на нитраты

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Александр Лесных. МИА «Россия сегодня» вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии проверили овощи нового урожая, за которые проголосовали россияне в рамках проекта «Выбери с Роспотребнадзором».

Источник: РИА "Новости"

Насколько качественными и безопасными оказались помидоры, огурцы и картофель с отечественных прилавков — в материале РИА Новости.

«Закись азота»

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В рамках исследования специалисты Роспотребнадзора закупили длинноплодные, короткоплодные пупырчатые и короткоплодные гладкие огурцы, помидоры «бычье сердце», сливовидные и черри. А картофель отбирали по географическому признаку: в лабораторию попали образцы, выращенные в Тамбовской, Липецкой областях и Краснодарском крае.

Чтобы результаты были максимально точными, овощи покупали не только в сетевых магазинах, но и на рынках и ярмарках выходного дня.

На этот раз приоритетным показателем безопасности стал уровень содержания нитратов, то есть азотистых соединений, на основе которых изготавливаются минеральные удобрения, ускоряющие созревание овощей.

Специалисты отмечают, что в наши дни без нитратов практически невозможно получить такой урожай, чтобы его хватило на всю страну. Но все хорошо в меру — некоторые недобросовестные производители откровенно пренебрегают безопасностью потребителей.

Все в норме

Продукты с недопустимым уровнем содержания нитратов опасны для здоровья. Если в малых количествах азотистые соединения свободно выводятся из организма, то в больших образуют опасные вещества, которые приводят к кислородному голоданию. Некоторые ученые утверждают, что нитраты даже способны вызвать рак желудка и негативно влиять на детей в утробе.

В 2017 году количество неудовлетворительных проб плодоовощной продукции по содержанию нитратов составило 2,2%, в 2018-м — четыре процента. Наблюдается тенденция к увеличению.
Роспотребнадзор

Именно эта тенденция сыграла ключевую роль в выборе основного показателя для исследования. К счастью, на этот раз ни в одном из 25 закупленных образцов норма содержания нитратов не была превышена.

Доверяй, но проверяй

Тем не менее не стоит пренебрегать простыми правилами, защищающими от попадания нитратов на обеденный стол. Ведь специалисты Роспотребнадзора чисто физически не могут проверить каждый помидор или огурец на российских прилавках.

В беседе с РИА Новости заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ НИИ питания Наталия Жилинская рассказала, что свежие овощи нужно тщательно промывать или вымачивать, у помидоров вырезать сердцевину, огурцам срезать плодоножки, а лучше чистить их целиком.

Проверка продуктов в лаборатории Роспотребнадзора | Источник: РИА "Новости"

При покупке обращайте внимание на цвет. Слишком бледный или слишком яркий продукт — верный признак того, что овощи сильно обрабатывались.

Вкусно и полезно

Жилинская настоятельно советует не исключать овощи из рациона, поскольку это один из лучших источников витаминов и минералов. Важно отметить, что подавляющее число этих элементов не синтезируется в человеческом организме, но они необходимы для нормальной жизни.

Минздрав, как и Всемирная организация здравоохранения, рекомендуют взрослому человеку употреблять порядка 140 килограммов плодоовощных продуктов в год. Это примерно 380 граммов в день.

Картофель — отличный источник калия, магния, фосфора, витаминов С и B6. Кроме того, в нем содержится ниацин — этот элемент помогает сжигать жир и активно участвует в стимулировании роста и заживления различных тканей.
Наталия Жилинская
Заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ НИИ Питания

Комментируя кулинарную сторону вопроса, эксперт напомнила, что не стоит злоупотреблять жареной картошкой — в ней слишком много жиров, а среднестатистический российский рацион и без того избыточно калорийный. Самый оптимальный вариант — вареный или запеченный картофель. Так этот продукт лучше усваивается.

Огурцы и помидоры по содержанию микроэлементов во многом схожи. В огурцах есть калий, кальций, магний, фосфор, цинк, витамины C, B1, B2, B6, ниацин. Еще один важнейший компонент — фолиевая кислота, препятствует появлению новообразований. Ее дефицит может привести к ухудшению памяти, бессоннице, депрессии, малокровию и проблемам у беременных.

Проверка продуктов в лаборатории Роспотребнадзора | Источник: РИА "Новости"

Помидоры, помимо вышеперечисленного, содержат железо и пантотеновую кислоту, которая необходима для нормального функционирования надпочечников. Ее недостаток оборачивается гормональным дисбалансом и, как следствие, — нарушением функций сердца, почек, желудка, кишечника и нервной системы.

Красный цвет томатов — заслуга ликопина. Этот элемент защищает организм от избыточного воздействия свободных радикалов, чреватому развитием онкологических заболеваний и проблемами с сердцем.

Специалисты подчеркивают: больше всего полезных веществ в свежих овощах, а соленые и маринованные стоит употреблять понемногу — обилие соли совсем не на пользу здоровью.

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