10:13 (мск), источник: Daily Storm
Центробанк заставит владельцев НПФ возместить убытки
В свою очередь Минтруд предлагает сделать из трех государственных внебюджетных фондов публичные компании.
Центробанк готовит судебные иски о возмещении убытков к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые довели бизнес до плачевного состояния. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиулина. По ее словам, это фонды, входящие в крупные финансовые группы, которые в настоящий момент находятся на санации.
«Нужно создавать стимулы для повышения эффективности управления пенсионными накоплениями. Мы это делали и делаем. Существенное изменение, которое, может быть, не все заметили: введена так называемая фидуциарная ответственность негосударственных пенсионных фондов», — рассказала Набиулина в интервью газете «Известия».
Это означает, что они должны возмещать убытки, если будет доказано, что они вложились в активы не на наилучших условиях, существующих на рынке.
Глава Центробанка отметила, что пока ни одного случая применения штрафных санкций и привлечения к ответственности собственников и менеджеров НПФ, доведших «фонды до плачевного состояния» в России не было. Однако регулятор пересматривает свою политику в этом вопросе и намерен потребовать возместить убытки. «Сейчас ведется юридическая работа для подачи таких исков», — подчеркнула она и добавила, что речь идет о фондах, принадлежащих крупным финансовым группам, которые сейчас проходят программу оздоровления.
В свою очередь агентство РБК со ссылкой на источники в Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщило о предложении ведомства изменить
В середине апреля, курирующая в правительстве вопросы социальной политики
Ранее Минтруд подготовил законопроект, в котором предложил рассчитывать длительность выплаты накопительной пенсии в зависимости от прогноза продолжительности жизни мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет на 2020 год. Как считают в ведомстве, прежние расчеты уже не работают