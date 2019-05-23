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10:13 (мск), источник: Daily Storm

Центробанк заставит владельцев НПФ возместить убытки

В свою очередь Минтруд предлагает сделать из трех государственных внебюджетных фондов публичные компании.

Источник: AP 2019

Центробанк готовит судебные иски о возмещении убытков к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые довели бизнес до плачевного состояния. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиулина. По ее словам, это фонды, входящие в крупные финансовые группы, которые в настоящий момент находятся на санации.

«Нужно создавать стимулы для повышения эффективности управления пенсионными накоплениями. Мы это делали и делаем. Существенное изменение, которое, может быть, не все заметили: введена так называемая фидуциарная ответственность негосударственных пенсионных фондов», — рассказала Набиулина в интервью газете «Известия».

Это означает, что они должны возмещать убытки, если будет доказано, что они вложились в активы не на наилучших условиях, существующих на рынке.
Эльвира Набиулина
глава Банка России

Глава Центробанка отметила, что пока ни одного случая применения штрафных санкций и привлечения к ответственности собственников и менеджеров НПФ, доведших «фонды до плачевного состояния» в России не было. Однако регулятор пересматривает свою политику в этом вопросе и намерен потребовать возместить убытки. «Сейчас ведется юридическая работа для подачи таких исков», — подчеркнула она и добавила, что речь идет о фондах, принадлежащих крупным финансовым группам, которые сейчас проходят программу оздоровления.

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В свою очередь агентство РБК со ссылкой на источники в Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщило о предложении ведомства изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний. Смена их статуса может стать началом масштабной реформы для создания социального мегарегулятора, подчеркивает издание.

В середине апреля, курирующая в правительстве вопросы социальной политики вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что во втором квартале предстоит обсуждение статуса государственных внебюджетных фондов и их роли в системе социального страхования. Она отметила, что все три фонда функционируют на одной законодательной основе и поэтому к ним необходим единый подход.

Ранее Минтруд подготовил законопроект, в котором предложил рассчитывать длительность выплаты накопительной пенсии в зависимости от прогноза продолжительности жизни мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет на 2020 год. Как считают в ведомстве, прежние расчеты уже не работают из-за «увеличения продолжительности жизни в России», потому что приводят «к завышению размера назначаемой накопительной пенсии». По данным министерства, изменения должны вступить в силу со следующего года и не потребуют дополнительных затрат из госбюджета.

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