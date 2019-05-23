10:47 (мск), источник: Ведомости
Компания Илона Маска получила контракт на создание тоннелей под Лас-Вегасом
Основанная миллиардером Илоном Маском The Boring Company получила первый контракт на коммерческую перевозку пассажиров в
Компания построит в
Издание отмечает, что контракт не вполне отвечает амбициям основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, но станет важным шагом для подтверждения серьезности намерений The Boring Company по созданию скоростных тоннелей в
Завершить работы по созданию инфраструктуры проекта планируется к декабрю 2020 г., чтобы на ежегодной январской Consumer Electronics Show продемонстрировать проект жителям и гостям
Пока компания Маска построила только один тоннель под