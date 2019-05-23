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12:08 (мск), источник: RNS

ЦБ выступил против запрета микрофинансовых организаций

Запрещать деятельность микрофинансовых организаций (МФО) нельзя, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку и комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Источник: Reuters
Я знаю, где-то обсуждалось, что надо запретить в принципе микрофинансирование — на наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных кредиторов, черных кредиторов.
Эльвира Набиуллина
глава ЦБ

Набиуллина напомнила, что президент России Владимир Путин в своем послании поставил задачу навести порядок на этом рынке.

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«Как мы ее решаем: мы ужесточаем регулирование, выводим с рынка, продолжаем выводить, недобросовестных игроков, слабых игроков, по закону ограничиваем стоимость микрозаймов. У нас принят график вместе с вами по закону — на наш взгляд, это положительно оказывает влияние рынок, и важно, что это делается, пусть большими шагами, но постепенно», — пояснила глава ЦБ.

Также Набиуллина добавила, что предполагается усилить работу в этом направлении, взаимодействие с правоохранительными органами.

«Здесь просим вашей поддержки, в том числе, я уже говорила, по блокировке сайтов, которые рекламируют деятельность таких нелегальных кредиторов», — отметила глава ЦБ.

Ранее Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков выразил желание «взять автомат» после приема пострадавших клиентов микрофинансовых организаций.

Аксаков при этом также отмечал, что полный запрет деятельности МФО маловероятен.

11 апреля депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о признании утратившим силу Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Целью законопроекта является запрет деятельности МФО на рынке кредитных организаций.

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