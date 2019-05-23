ЦБ выступил против запрета микрофинансовых организаций

Я знаю, где-то обсуждалось, что надо запретить в принципе микрофинансирование — на наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных кредиторов, черных кредиторов.
Эльвира Набиуллинаглава ЦБ
Набиуллина напомнила, что президент России Владимир Путин в своем послании поставил задачу навести порядок на этом рынке.
«Как мы ее решаем: мы ужесточаем регулирование, выводим с рынка, продолжаем выводить, недобросовестных игроков, слабых игроков, по закону ограничиваем стоимость микрозаймов. У нас принят график вместе с вами по закону — на наш взгляд, это положительно оказывает влияние рынок, и важно, что это делается, пусть большими шагами, но постепенно», — пояснила глава ЦБ.
Также Набиуллина добавила, что предполагается усилить работу в этом направлении, взаимодействие с правоохранительными органами.
«Здесь просим вашей поддержки, в том числе, я уже говорила, по блокировке сайтов, которые рекламируют деятельность таких нелегальных кредиторов», — отметила глава ЦБ.
Аксаков при этом также отмечал, что полный запрет деятельности МФО маловероятен.
11 апреля депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о признании утратившим силу Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Целью законопроекта является запрет деятельности МФО на рынке кредитных организаций.