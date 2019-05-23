12:57 (мск), источник: Lenta.Ru
Недостроенное метро в Омске «зальют цементом»
Участок недостроенного метро в Омске между станциями «Рабочая» и «Маршала Жукова» заполнят
«Вид консервации правобережного участка первой линии метро (станция “Библиотека им. А. С. Пушкина”), а также пускового участка (станции “Заречная” и “Кристалл”) изменен не будет: на этих участках будет осуществлена “сухая” консервация», — приводит издание слова замминистра промышленности, транспорта и инновационных технологий региона Игоря Лукьянова.
Решение изменить способ консервации с «сухого» на «мокрый» принято правительством региона в целях экономии. По данным портала «Город 55», работы обойдутся в 10,8 миллиона рублей.
Под «сухой» консервацией подразумевается завершение работ с ранее начатыми конструкциями, оборудование их системами вентиляции, электроосвещения и водоотведения. Это позволит сохранить объекты до того момента, как будет решено их использовать.
В феврале сообщалось, что власти Омска решили окончательно остановить строительство метрополитена, начатое 27 лет назад, законсервировать проект и признать его нецелесообразным