16:05 (мск), источник: РИА Новости
В РЖД рассказали, как изменится интерьер «Сапсана»
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. РЖД обновят интерьер курсирующих высокосортных поездов «Сапсан», сделав сиденья в
«Основным мероприятием является обновление внутреннего интерьера поезда. Будет изменено цветовое оформление кресел… был выбран шоколадный коричневый оттенок…, ковролина, изменена цветовая гамма, будут решены вопросы с размещением розеток,
По его словам, в
Изменения коснутся и освещения в вагонах: добавится функция регулировки режимов освещения и ряд других преобразований.
Представить новый интерьер «Сапсана», рассказал Петров, планируется к юбилею запуска поезда. «К десятилетию с момента запуска. К 17 декабря планируем представить его для того, чтобы все посмотрели. И потом будем постепенно все составы в такой вид приводить», — пояснил он.
РИА Новости имеет в распоряжении фотографии концепта нового интерьера, предоставленные компанией РЖД. Там обозначены все изменения в цветовой гамме и функционале, о которых рассказал Петров.