Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Самое жуткое метро в мире зальют цементом (фото)
Чтобы выжить, фермер отрезал себе ногу карманным ножом
7 звездных романов, в которые никто не верит
На окраинах Москвы тоже неплохо: фото роскошной квартиры в Бутово
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
Громкое политическое заявление экс-президента Украины
В ДНР и ЛНР ответили на обещания Зеленского
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву
Алсу впервые высказалась о скандальной победе дочери в «Голосе»
Женщина расплатилась за автомобиль 66 мешками с мелочью (видео)
Самое жуткое метро в мире зальют цементом (фото)
65-летняя Кристи Бринкли показала потрясающую фигуру в бикини
7 звездных романов, в которые никто не верит
Дефицит педагогов в российских школах к 2029 году составит 180 тыс. человек
В сеть попали новые фото Ирины Шейк с дочерью
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
8«Наводить мосты»
16:05 (мск), источник: РИА Новости

В РЖД рассказали, как изменится интерьер «Сапсана»

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. РЖД обновят интерьер курсирующих высокосортных поездов «Сапсан», сделав сиденья в шоколадно-бежевых тонах, и добавят розеток, сообщил глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.

6
фотографий
6
фотографий

«Основным мероприятием является обновление внутреннего интерьера поезда. Будет изменено цветовое оформление кресел… был выбран шоколадный коричневый оттенок…, ковролина, изменена цветовая гамма, будут решены вопросы с размещением розеток, USB-разъемов в классе экономический. Будут заменены кресла в бизнес-классе, прежде всего, акцент на улучшение эргономических качеств, повышение технологичности кресел, то есть повышения удобства в поездке», — рассказал Петров на брифинге в четверг.

Новость
В РЖД рассказали о преимуществах новых купе

По его словам, в бизнес-классе «Сапсана» планируется создание двух переговорных зон и организация игровой зоны в центре десятого вагона. «Сегодня у нас есть детская зона, но такого момента, как игровая зона, как, скажем, в поезде “Аллегро”, в поезде “Сапсан” не было никогда, мы планируем это создать», — пояснил глава дирекции.

Изменения коснутся и освещения в вагонах: добавится функция регулировки режимов освещения и ряд других преобразований.

Представить новый интерьер «Сапсана», рассказал Петров, планируется к юбилею запуска поезда. «К десятилетию с момента запуска. К 17 декабря планируем представить его для того, чтобы все посмотрели. И потом будем постепенно все составы в такой вид приводить», — пояснил он.

РИА Новости имеет в распоряжении фотографии концепта нового интерьера, предоставленные компанией РЖД. Там обозначены все изменения в цветовой гамме и функционале, о которых рассказал Петров.

 Организаторы 'Евровидения' пересмотрели итоги конкурса
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу 'Голос. Дети'
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Поставщик спецсвязи для Кремля скрылся от ФСБ
Упавший на жилой дом метеорит оказался полон сюрпризов
Песков прокомментировал запуск ток-шоу с Путиным в роли ведущего
«Самое жуткое метро в мире» в Омске «зальют цементом»
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Юбилейный iPhone X подешевел почти в два раза Первый смартфон Apple без кнопки Home и с фирменным вырезом.
Кино
Киркоров с детьми посетил премьеру «Аладдина» в Москве Киноадаптацию знаменитого диснеевского мультфильма одними из первых увидели звезды российского кино и шоу-бизнеса
Авто
Новый кроссовер Renault для России: цена — от 1 400 000 рублей Renault открыла прием заказов на новый кроссовер Arkana. И в первые минуты на автомобиль нашлись покупатели... Продали уже 7 машин!
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Дети
Лера Кудрявцева показала семейный снимок с мужем и дочкой Звезда поделилась с поклонниками редким личным фото
Леди
Ольгу Бузову осуждают за самолюбование Звезда проводит время на яхте.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь