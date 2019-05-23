15:23 (мск), источник: Ведомости
Росстат отозвал оценку о рекордном росте промпроизводства
Ведомство проводит служебное расследование
Росстат отозвал оценку роста промышленного производства в апреле
Оценка темпов роста добычи полезных ископаемых в апреле снижена с 6% до 4,2% год к году, а за
Накануне Росстат сообщил, что добыча газа в апреле выросла на 16%, что расходилось с данными ЦДУ ТЭК об увеличении газодобычи на 3,5% в годовом выражении. После пересчета этот показатель был снижен Росстатом до 2,6%.
Главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков не смог вспомнить аналогичных прецедентов: как правило, данные корректируются по итогам плановых пересмотров. «Эта ситуация отличается от обычного, систематического обновления данных тем, что есть альтернативный источник этих цифр (ЦДУ ТЭК. — Ведомости), и в этих условиях нестыковка выглядит заметно», — рассуждает он. Вместе с тем, по многим иным позициям независимых источников обычно нет, продолжает Исаков, а пересмотры там могут быть не менее существенными, как отмечал сам Росстат в записке от 2017 г. Однако такой подход можно только приветствовать, считает Исаков: если быстрый пересмотр станет нормой, думаю, это повысит доверие к промпроизводству как индикатору и стимулирует Росстат модернизировать алгоритмы поиска необычных наблюдений, сверки данных с альтернативными источниками.
Александра Чунова, Татьяна Ломская