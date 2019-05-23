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15:23 (мск), источник: Ведомости

Росстат отозвал оценку о рекордном росте промпроизводства

Ведомство проводит служебное расследование из-за искажения данных о добыче газа.

Источник: Reuters

Росстат отозвал оценку роста промышленного производства в апреле из-за ошибки в данных о динамике и объемах добычи газа, говорится в заявлении ведомства. Одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе предоставило неточные данные, что и стало причиной искажения. Ведомство проводит служебное расследование.

Оценка темпов роста добычи полезных ископаемых в апреле снижена с 6% до 4,2% год к году, а за январь-апрель — с 5,1% до 4,6%. В результате Росстат снизил и оценку роста промышленного производства в апреле с 4,9% до 4,6%. Предыдущая оценка была максимальной с мая 2017 г., когда производство увеличилось на 6,9% в годовом сопоставлении.

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Накануне Росстат сообщил, что добыча газа в апреле выросла на 16%, что расходилось с данными ЦДУ ТЭК об увеличении газодобычи на 3,5% в годовом выражении. После пересчета этот показатель был снижен Росстатом до 2,6%.

Главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков не смог вспомнить аналогичных прецедентов: как правило, данные корректируются по итогам плановых пересмотров. «Эта ситуация отличается от обычного, систематического обновления данных тем, что есть альтернативный источник этих цифр (ЦДУ ТЭК. — Ведомости), и в этих условиях нестыковка выглядит заметно», — рассуждает он. Вместе с тем, по многим иным позициям независимых источников обычно нет, продолжает Исаков, а пересмотры там могут быть не менее существенными, как отмечал сам Росстат в записке от 2017 г. Однако такой подход можно только приветствовать, считает Исаков: если быстрый пересмотр станет нормой, думаю, это повысит доверие к промпроизводству как индикатору и стимулирует Росстат модернизировать алгоритмы поиска необычных наблюдений, сверки данных с альтернативными источниками.

Александра Чунова, Татьяна Ломская

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