19:41 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru
Центробанк привяжет криптовалюту к золоту
Центральный Банк России рассмотрит проект криптовалюты, курс которой привязан к золоту. Это позволит сделать виртуальную валюту более устойчивой к скачкам курса.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ответила, что организация готова изучить проект криптовалюты с привязкой к золоту. Это позволит внедрить в государственную систему криптовалюту, которая отличается от других стабильностью. Однако пока никаких подробностей нет, сообщает «Коммерсант».
Также Набиуллина рассказала, что в банке уже изучают так называемые стейблкоины — криптовалюту, которая напрямую связана с реальной валютой или продуктовым товаром. Однако в России пока нет крупных и успешным примеров подобных проектов — есть более известный пример в Казани, где придумали ИТcoin с привязкой к рыночной стоимости мяса.
Центробанк все еще не рассматривает традиционные криптовалюты
Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты здесь выполняли функцию денежных суррогатов, и практически не рассматриваем такие проекты в рамках регуляторной «песочницы»
С другой стороны биткоин до сих пор не запретили в России. Люди до сих пор могут майнить, покупать и продавать криптовалюту и даже зарабатывать на этом — для легализации процесса нужно только заплатить налог с прибыли.
Читайте также: Биткоин взлетел до отметки в $8000. Что происходит?