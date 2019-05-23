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19:41 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Центробанк привяжет криптовалюту к золоту

Центральный Банк России рассмотрит проект криптовалюты, курс которой привязан к золоту. Это позволит сделать виртуальную валюту более устойчивой к скачкам курса.

ЦБ: $ 64.4913   +0.08 € 71.8369   -0.01 ММВБ: $ 64.8000   +0.41 € 72.4150   +0.59
Источник: @silverhousehd

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ответила, что организация готова изучить проект криптовалюты с привязкой к золоту. Это позволит внедрить в государственную систему криптовалюту, которая отличается от других стабильностью. Однако пока никаких подробностей нет, сообщает «Коммерсант».

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Также Набиуллина рассказала, что в банке уже изучают так называемые стейблкоины — криптовалюту, которая напрямую связана с реальной валютой или продуктовым товаром. Однако в России пока нет крупных и успешным примеров подобных проектов — есть более известный пример в Казани, где придумали ИТcoin с привязкой к рыночной стоимости мяса.

Что с биткоином?

Центробанк все еще не рассматривает традиционные криптовалюты из-за нестабильности. Поэтому не стоит ждать, что, например, биткоин станет частью экономической системы России.

Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты здесь выполняли функцию денежных суррогатов, и практически не рассматриваем такие проекты в рамках регуляторной «песочницы»
Эльвира Набиуллина
Глава Центрального Банка

С другой стороны биткоин до сих пор не запретили в России. Люди до сих пор могут майнить, покупать и продавать криптовалюту и даже зарабатывать на этом — для легализации процесса нужно только заплатить налог с прибыли.

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