Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Женщина расплатилась за автомобиль 66 мешками с мелочью (видео)
Как гинекологи «кошмарят» россиянок
7 звездных романов, в которые никто не верит
Россиянин пять раз обокрал одну и ту же квартиру
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Современные технологии добрались и до Пенсионного фонда
ГАИ: с 25 мая водителям нужно днем включать ближний свет фар
Кучма обратился напрямую к Зеленскому
Киркоров с детьми посетил премьеру «Аладдина» в Москве
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Ученые предупредили о смертельной опасности соков
«Что вы хлопаете?»: Зеленский – собравшимся в его кабинете
Жена актера Боярского получила высокую должность
Лера Кудрявцева показала семейный снимок с мужем и дочкой
Дакота с Соколовским и другие пары, которые расстались после рождения детей
На окраине Москвы тоже неплохо: фото роскошной квартиры в Бутово
Появился самый маленький в мире «Макдоналдс»
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
02:37 (мск), источник: Известия

Скрутили счетик: МФО начали возвращать деньги заемщикам

В I квартале микрофинансовые организации передали клиентам более 3 млн рублей.

ЦБ: $ 64.4913   +0.08 € 71.8369   -0.01 ММВБ: $ 64.8425   +0.45 € 72.4650   +0.64
Источник: Известия

С начала года микрофинансовые организации (МФО) из-за допущенных нарушений впервые вернули заемщикам более 3 млн рублей, сообщили в Банке России. Регулятор объясняет это действием поведенческого надзора и ужесточением требований к организациям, выдающим краткосрочные займы под высокие проценты.

При этом, невзирая на все нарушения и негативную репутацию МФО, идею их запрета Центробанк не поддерживает — иначе россияне начнут обращаться к нелегальным кредиторам, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 23 мая. В комментарии «Известиям» она уточнила, что регулятор будет продолжать ужесточать требования к МФО, чтобы охладить рынок необеспеченного кредитования. Опрошенные «Известиями» защитники прав заемщиков считают, что Центробанк должен действовать быстрее и решительнее.

По сообщению пресс-службы регулятора, в первом квартале из реестра было выведено 66 МФО. Любопытно, что с начала года пять организаций исключили, руководствуясь жалобами потребителей финуслуг, что стало особенностью 2019-го.

Еще одна приятная новость для клиентов микрофинансовых организаций: за первые три месяца года более чем 100 заемщикам было возвращено 3,2 млн, сообщила пресс-служба Банка России.
Читайте также
Черные списки переполнены: банки блокируют всех

Как правило, речь идет о случаях, когда граждан заставляли платить комиссию за продление договора, превышающую начисления за просрочку. Проще говоря, заемщику было дешевле пропускать платежи и платить за это штрафы. Подобные возвраты стали возможны в связи с внедрением поведенческого (превентивного) надзора, основанного в том числе и на жалобах клиентов МФО, считают в ЦБ.

Маленький, но проблемный

Впрочем, на рынке микрокредитования Центробанк действует по всем направлениям. Видимо, поэтому регулятор не согласен и с широко обсуждаемой темой запрета МФО. Запрещать их ЦБ не собирается. Более того, «делать этого нельзя ни в коем случае», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

— Потому что люди тогда попадут в руки нелегальных «черных» кредиторов, — сказала она.

Действительно, рынок нелегальных займов для населения демонстрирует рост. Так, в прошлом году существенно увеличилось количество «черных» кредиторов — с 1344 в 2017-м до 2293 в 2018-м.

Читайте также
Банки отдали на усмотрение работодателей

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор планирует усиливать работу по направлению микрофинансирования, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Тем более, отметила она, выступая в Госдуме, доля выданных МФО займов на сегодня составляет лишь 2% от всего объема кредитования физлиц.

Однако этот не самый крупный рынок является чрезвычайно проблемным.

— Рынок МФО довольно небольшой, но очень шумный. Клиентами этих организаций часто становятся люди с плохой кредитной историей. Самый большой процент проблем таких заемщиков связан с просрочкой и взысканием. Это один из самых социально чувствительных и болезненных вопросов, оттого он и такой громкий, — подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Разгрузка для должников

Проблема долговой нагрузки в России состоит именно в структуре закредитованности, отметила в комментарии «Известиям» Эльвира Набиуллина.

Читайте также
Центробанк обнаружил 168 финансовых пирамид. Их количество растет

— Долговая нагрузка нашего населения к ВВП меньше, чем во многих других странах. Платежи по кредитам к доходам населения в среднем тоже относительно невысокие — 9,9%. Но если посмотреть на тех, кто берет кредиты, их уровень закредитованности достаточно большой, — заявила глава ЦБ.

У людей, которые берут необеспеченные кредиты под высокие проценты, уровень платежей может составлять до 45% от доходов.

— Конечно, это беспокоит. Пока мы системных финансовых рисков не видим. Но есть риски для граждан, которые взяли на себя много долговых обязательств, поэтому мы вводим специальные меры, стараемся охладить этот рынок, ввели повышенные коэффициенты для кредитов с высокими процентными ставками, — рассказала «Известиям» Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сейчас темпы роста кредитования стабилизировались, но остаются еще высокими — более 20% в год.

— Мы рассчитываем на то, что эффект дадут дополнительные меры, которые мы ввели с 1 апреля (увеличение надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам. — «Известия»). Также с 1 октября для банков и МФО станет обязательным расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) в соответствии с установленными правилами, — напомнила Эльвира Набиуллина. — Мы можем повысить коэффициенты риска по кредитам с высокой закредитованностью заемщика. Если банк или МФО выдает кредит человеку с высоким показателем долговой нагрузки, то для него вырастет соответствующая нагрузка на капитал. Будем вводить это не только для банков, но и для микрофинансовых организаций, чтобы охладить этот рынок, чтобы граждане, которые уже набрали много кредитов, не попадали в долговую кабалу.

Читайте также
К пирамиде пристроили схему

Как полагает Евгения Лазарева, с введением расчета ПДН регулятор уже затянул.

— Введение показателя долговой нагрузки заемщиков и контроля над ней со стороны Центробанка — шаг в разработке механизма, стимулирующего финансовые организации к ответственному поведению в отношении заемщиков. Это наименее запретительный и наиболее лояльный для финансового рынка вариант. Соответствующее поручение президента, намеченное к исполнению в марте 2017 года, только сейчас постепенно реализуется, — прокомментировала ситуацию руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков». — В середине июля прошлого года стало известно, что Банк России поддался на уговоры банковского сектора и перенес внедрение ПДН с 1 января на 1 октября 2019 года.

Механизмы ответственного кредитования, уверена она, предпочтительно внедрять в более сжатые сроки, поскольку это жизненно необходимо потребителю.

Справка «Известий»

— Если вы хотите взять микрокредит, то посмотрите на сайте ЦБ, включена ли МФО в реестр. Если нет — откажитесь от займа.

— Никогда не закладывайте недвижимое имущество для получения кредита в МФО.

— Внимательно ознакомьтесь со всеми документами, которые финансовая организация предлагает на подпись. Если непонятен какой-то пункт договора или предлагаемая к нему дополнительная услуга, нужно обязательно переспрашивать работника организации, какие именно последствия несет согласие с этим пунктом или услугой.

— Если пояснения работника недостаточно понятны, лучше отложить заключение договора и посоветоваться с юристом или обратиться за бесплатной юридической помощью (список организаций, которые ее предоставляют, опубликован на сайте Минюста).

Набиуллина: Центробанк запретит МФО выдавать займы под залог жилья
Во время загрузки произошла ошибка.
2 апреля© Ньюстюб
 Из пепла: почему биткоин снова в цене
«Современный оперный спектакль — весьма дорогостоящее удовольствие»
Россия вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Стал известен соперник сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею
Овечкин выкинул американца за борт эффектным приемом (видео)
Упавший на жилой дом метеорит оказался полон сюрпризов
Виктории Нуланд запретили въезд в Россию
Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Юбилейный iPhone X подешевел почти в два раза Первый смартфон Apple без кнопки Home и с фирменным вырезом.
Кино
Питт, Навка, Максимова на Каннском фестивале Звезды продолжают блистать на красных дорожках на Лазурном берегу
Авто
Очень красивый российский кроссовер будет стоить 1,4 млн рублей Renault открыла прием заказов на новый кроссовер Arkana. И в первые минуты на автомобиль нашлись покупатели... Продали уже 7 машин!
Недвижимость
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
В России подешевели дачи
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Популярные темы на «Детях»
Может ли врач отказать в приеме?? 206
Поезд в Анапу 176
Мамы погодок, вопрос. 134
Хочу всех бросить 130
Леди
Ольгу Бузову осуждают за самолюбование Звезда проводит время на яхте.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь