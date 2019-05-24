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12:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Населению указа не хватило

Повышение зарплат бюджетников не спасло их самооценку.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

За последний год ухудшение своего материального положения отметила почти треть населения России. Риск снижения уровня жизни существует почти у 60% работающих россиян. Негативные оценки собственного материального положения, в частности, могут быть результатом частичного выполнения майского указа президента о повышении зарплат бюджетников — полностью его выполнили только 20% регионов страны, фиксирует свежий мониторинг социально-экономического положения населения РАНХиГС.

Только 20% регионов полностью выполнили указы президента 2012 года в части повышения зарплат бюджетников, констатируют в «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» эксперты РАНХиГС. Напомним, тогда президент поручил правительствам регионов повысить почти в два раза зарплаты десяти категориям бюджетников, в том числе врачам и учителям.

Как отмечается в мониторинге, в число выполнивших указы входят как дотационные республики Бурятия, Чувашия, Алтайский и Ставропольский края, Брянская область, так и регионы со значительными собственными бюджетными ресурсами и минимальной зависимостью от федеральных трансфертов — Татарстан, ЯНАО и Тюменская область.

Более половины регионов выполнили зарплатные указы по восьми-десяти категориям, шесть регионов — только по трем. Минимальных успехов — зарплаты выросли только у двух категорий бюджетников — достигли Мурманская, Кемеровская и Магаданская области, Забайкальский край и Якутия. Как отмечают авторы мониторинга, состояние бюджета и положение в этом рейтинге у регионов совпадают не всегда, что говорит о важности других факторов — например, более высоких зарплат в восточных и северных регионах страны.

Наиболее дорогой категорией работников оказались бюджетники в медицине (2,2 млн человек, из них 1,3 млн человек медицинского персонала) и педагоги общего образования и дошкольных учреждений (2,1 млн человек, из которых 1,2 млн — учителя общеобразовательных учреждений). Не выполнили «зарплатный» указ по медработникам 27 регионов, однако в среднем они достигли уровня выше 180% от первоначальной зарплаты (при планке в 200% средней по региону). Зарплату среднего медперсонала не смогли увеличить до средней по региону 14 субъектов РФ. Зарплата учителей школ оказалась ниже целевой (средней зарплаты в регионе) в 23 регионах.

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Если, по данным Высшей школы экономики, в 2012 году разрыв между средней зарплатой этих категорий бюджетников и работников частного сектора составлял 30−40%, то к 2018 году он сократился до 20−30%. Однако при этом в реальном выражении рост зарплат обеих категорий работников оказался незначительным. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что к наиболее благополучной группе населения, имеющей сбережения и при этом не имеющей кредитов, относится всего 22% респондентов. Оценивая риски снижения уровня жизни занятого населения, эксперты РАНХиГС отмечают, что в низкорисковой зоне находится 42,1% населения, в среднерисковой — 42,3%, в высокорисковой — 15,6%. При этом по самооценке за последний год материальное положение 60% населения не изменилось, у 27% оно ухудшилось, у более чем 12% — улучшилось. Сравнение оценок экономического положения страны и домохозяйств показывает, что экономическая ситуация, по мнению респондентов, подвержена скорее негативной динамике.

Анастасия Мануйлова

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