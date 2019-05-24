12:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Населению указа не хватило
Повышение зарплат бюджетников не спасло их самооценку.
За последний год ухудшение своего материального положения отметила почти треть населения России. Риск снижения уровня жизни существует почти у 60% работающих россиян. Негативные оценки собственного материального положения, в частности, могут быть результатом частичного выполнения майского указа президента о повышении зарплат бюджетников — полностью его выполнили только 20% регионов страны, фиксирует свежий мониторинг
Только 20% регионов полностью выполнили указы президента 2012 года в части повышения зарплат бюджетников, констатируют в «Мониторинге
Более половины регионов выполнили зарплатные указы по
Наиболее дорогой категорией работников оказались бюджетники в медицине (2,2 млн человек, из них 1,3 млн человек медицинского персонала) и педагоги общего образования и дошкольных учреждений (2,1 млн человек, из которых 1,2 млн — учителя общеобразовательных учреждений). Не выполнили «зарплатный» указ по медработникам 27 регионов, однако в среднем они достигли уровня выше 180% от первоначальной зарплаты (при планке в 200% средней по региону). Зарплату среднего медперсонала не смогли увеличить до средней по региону 14 субъектов РФ. Зарплата учителей школ оказалась ниже целевой (средней зарплаты в регионе) в 23 регионах.
Если, по данным Высшей школы экономики, в 2012 году разрыв между средней зарплатой этих категорий бюджетников и работников частного сектора составлял 30−40%, то к 2018 году он сократился до 20−30%. Однако при этом в реальном выражении рост зарплат обеих категорий работников оказался незначительным. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что к наиболее благополучной группе населения, имеющей сбережения и при этом не имеющей кредитов, относится всего 22% респондентов. Оценивая риски снижения уровня жизни занятого населения, эксперты РАНХиГС отмечают, что в низкорисковой зоне находится 42,1% населения, в среднерисковой — 42,3%, в высокорисковой — 15,6%. При этом по самооценке за последний год материальное положение 60% населения не изменилось, у 27% оно ухудшилось, у более чем 12% — улучшилось. Сравнение оценок экономического положения страны и домохозяйств показывает, что экономическая ситуация, по мнению респондентов, подвержена скорее негативной динамике.
Анастасия Мануйлова