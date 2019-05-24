Минюст США обвинил инженера в фальсификации 38 отчетов о проверке деталей для ракет SpaceX

Сообщается, что 41-летний Смолли из Пенн Яна, штат Нью-Йорк, подделывал подписи в отчетах о проверке деталей, которые использовались для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. При этом он работал инженером по обеспечению качества в компании PMI Industries LLC, которая специализируется на «высокой точности обработки деталей для аэрокосмического производства». Жалобу об этом подали в прокуратуру Западного округа штата Нью-Йорка.
Если Смолли признают виновным, то ему может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в $250 тысяч. 23 мая инженер предстал перед судом, но он не представил ходатайства, поэтому следующее слушание по этому делу назначили на июль.
В феврале 2018 года SpaceX запустила ракету Falcon Heavy, которая должна была доставить на гелиоцентрическую орбиту автомобиль Tesla Roadster основателя компании Илона Маска. Внутри находился манекен, который получил имя Starman («Звездный человек»). Однако груз пролетел мимо орбиты: боковые ускорители приземлились на посадочные площадки, но в центральном отказали два двигателя, и он врезался в воду в сотне метров от плавучей платформы.
В SpaceX заявили, что процесс аудита выявил проблему и что компания «незамедлительно» сообщила о ней. Это привело к судебному преследованию инженера по качеству PMI Industries LLC Смолли, подписи которого обнаружили на множестве отчетов компании-субподрядчика.
Смолли же сказал агентам ФБР, что он намеренно подделывал подписи инспекторов на заключительных отчетах от 15 до 30 раз, потому что «хотел отправить больше деталей», следует из документов.