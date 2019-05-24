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11:05 (мск), источник: ТАСС

Минздрав разработал проект по всеобщему йодированию пищевой соли в РФ с 2020 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минздрав РФ разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года будут приняты меры по всеобщему йодированию пищевой поваренной соли и применению ее в продуктах для профилактики йододефицитных заболеваний. Об этом говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Настоящий федеральный закон устанавливает правовые основы государственной политики в области профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода, осуществляемой в целях нормального физического и психологического развития детей, сохранения здоровья граждан», — говорится в документе.

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По данным Минздрава, в России йодированную соль в пищу употребляют менее 30% жителей, в отличие от входящих в Евразийский экономический союз стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), где введено всеобщее йодирование соли. По данным Минздрава, проблема возникновения заболеваний, связанных с дефицитом йода, в настоящее время является одной из актуальных проблем в РФ. Уточняется, что ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы. В условиях йодного дефицита возрастает риск рака щитовидной железы и регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма.

Согласно законопроекту, в качестве профилактики йододефицитных заболеваний Минздрав предлагает обогатить пищевую соль йодатом калия, а также использовать такую соль для изготовления продуктов, за исключением тех, в которых ее использование недопустимо (сыр, сырные продукты, продукты переработки океанических рыб и морепродуктов). Кроме того, при производстве хлебобулочных изделий, использование йодированной соли становится обязательным.

Таким образом, суммарное суточное потребление за счет йодированной соли и хлеба, изготовленного с ее использованием, обеспечит около 90% от рекомендуемой нормы суточного потребления йода.

Законопроект уже разослан в заинтересованные министерства и ведомства для согласования. Основные мероприятия по обогащению соли йодом и использованию ее в хлебобулочных изделиях, в случае принятия документа, вступают в силу с 1 июня 2020 года. Применение йодированной соли в пищевых продуктах запланировано на 2022 год.

Федеральный проект

Разработку нормативных и правовых актов по борьбе с употреблением табака, антиалкогольной политике, а также стратегию здорового образа жизни Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография». В соответствии с планом, нормативные документы ведомство должен разработать до конца 2019 года.

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Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019−2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта — глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» предполагает формирование создание системы мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Разработку и проведение информационной кампании по укреплению общественного здоровья поручено Минздраву России. В рамках реализации федерального проекта планируется также разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, а также формирование групп сопровождения здоровья.

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