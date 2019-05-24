11:07 (мск), источник: RNS
В России начал действовать запрет на уличные табло с курсом обмена валют
24 мая вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют, соответствующее указание ранее подготовил ЦБ.
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«Данные изменения вводятся для предотвращения деятельности незаконных “точек обмена валюты” и защиты прав потребителя», — сказали RNS в ЦБ.
«Банки, как правило, размещают такую информацию на стендах внутри помещений», — добавили в ЦБ.
Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которым ЦБ смог запрещать размещение информации о курсах иностранных валют на улице в декабре 2018 года.
Новая редакция закона дала Банку России право устанавливать для кредитных организаций требования к размещению информации о курсах валют.
Позже, в апреле, Банк России опубликовал указание, согласно которому банки при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками должны «размещать информацию о курсах иностранных валют только внутри помещения, в котором находится уполномоченный банк, включая внутреннее структурное подразделение уполномоченного банка».
Отмечалось, что данное требование не распространяется на размещение информации о курсах валют в СМИ, интернете и мобильных приложениях банков.