Росстат объяснил ошибку в данных о добыче газа путаницей с единицами измерения

«Ошибка произошла в связи с предоставлением организацией сведений не в тех единицах измерения, которые предусмотрены в форме NП-1 (месячная) «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», — сказал представитель Тюменьстата.
По данным собеседника агентства, ответственность за достоверность сведений несут сотрудники отчитывающейся организации, подписавшие отчет.
«На запрос работника статистики в ЯНАО организация устно подтвердила сведения, содержащиеся в отчете. Самостоятельно работник не имеет права вносить изменения в отчет», — добавил он.
В ответ на запрос Тюменьстата компания предоставила исправленный отчет.
В среду Росстат сообщил, что добыча газа в апреле в РФ подскочила на 16%. В целом прирост промпроизводства ведомство оценило в рекордные за два года 4,9%. При этом, по данным ЦДУ ТЭК, добыча газа в РФ в апреле выросла на 3,45%.
«Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», — заявили в ведомстве.
В Росстате пообещали провести служебное расследование и наказать виновных, если это сотрудники ведомства.
Новая оценка роста промпроизводства за апрель — 4,6% вместо 4,9%. При этом на оценку за январь-апрель это не повлияло (+2,8%).