18:32 (мск), источник: Ведомости
Нефтяники не полностью исполняют предписания правительства
ФАС заметила увеличение поставок моторных топлив на экспорт в ущерб внутреннему рынку.
Нефтяные компании увеличили поставки нефтепродуктов на экспорт в ущерб внутреннему рынку, следует из протокола заседания биржевого комитета в ФАС. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два члена комитета.
В октябре прошлого года Минэнерго, ФАС и 10 крупнейших нефтяных компаний («Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и др.) подписали соглашение: нефтяники будут сдерживать рост цен на мелкооптовом рынке моторных топлив и увеличивать поставки на внутренний рынок, отдавая ему приоритет перед экспортным. Компании также обязались каждый месяц увеличивать поставки нефтепродуктов на внутренний рынок на 3% в сравнении с аналогичным месяцем 2017 г. Взамен правительство обещало не повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до уровня пошлин на нефть.
В частности, с 15 по 22 мая его не исполнили «Роснефть» и «Газпром нефть». Поставки увеличились к маю 2017 г. менее чем на 2%, следует из протокола.
ФАС выдала предписание нефтяным компаниям исправить недочет: обеспечить увеличение поставок автомобильных бензинов на внутренний рынок за счет экспортных поставок и увеличить производство автобензинов.
По каким причинам «Роснефть» и «Газпром нефть» с 15 по 22 мая увеличили экспорт нефтепродуктов, представители компании не говорят. Представитель ФАС на вопросы «Ведомостей» пока не ответил.
На прошлой неделе бензин Аи-92 подорожал на
«Резкий рост биржевых цен на моторные топлива на внутреннем рынке связан с увеличением спроса и снижением производства
Аркуша просит Козака устранить факторы, которые влияют на необоснованный рост цен на моторные топлива. Например, формула расчета компенсации нефтяникам за поставку на внутренний рынок моторных топлив не учитывает их текущую оптовую стоимость на внутреннем рынке. Еще не решен вопрос о снижении тарифов на
Опережающий темп роста цен заметил и Независимый топливный союз. Он отмечал, что рост топлив на оптовом рынке резко снижает маржинальность владельцев АЗС. Цены на топлива для АЗС выросли, а цены в рознице в прошлом году зафиксировало правительство после обращения дальнобойщика из
Виталий Петлевой