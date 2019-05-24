18:52 (мск), источник: Forbes
Чемезов и Сердюков отчитались о резком росте доходов в прошлом году
За год доходы гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова выросли на 70%, а доходы индустриального директора и
Госкорпорация «Ростех» раскрыла информацию о доходах руководства за 2018 год. Больше всего среди
Супруга Чемезова заработала 181 млн рублей (годом ранее 68,8 млн рублей). Более 16 млн рублей составил годовой доход несовершеннолетнего ребенка главы «Ростеха» (годом ранее собственного дохода ребенок не декларировал).
Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор госкорпорации,
Анатолий Сердюков с 2007 по 2012 год занимал пост министра обороны России. Президент Владимир Путин отправил его в отставку на фоне расследования дела о махинациях в холдинге «Оборонсервис», подконтрольном Минобороны. В ноябре 2013 года Следственный комитет возбудил против Сердюкова дело о халатности, тот своей вины не признал. В 2014 году Сердюков был амнистирован.
После ухода из Минобороны Анатолий Сердюков работает на различных постах в авиационной промышленности. Он занимает пост индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех», входит в состав совета директоров АО «ОДК», АО «Вертолеты России», АО «Технодинамика», АО «КРЭТ» и ПАО «КамАЗ». В середине мая Сердюкова избрали главой совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщила компания.
По делу «Оборонсервиса» проходила бывшая подчиненная Сердюкова,