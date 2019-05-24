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18:52 (мск), источник: Forbes

Чемезов и Сердюков отчитались о резком росте доходов в прошлом году

За год доходы гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова выросли на 70%, а доходы индустриального директора и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова — более чем в три раза. На двоих Чемезов и Сердюков заработали полмиллиарда рублей.

Источник: РИА "Новости"

Госкорпорация «Ростех» раскрыла информацию о доходах руководства за 2018 год. Больше всего среди топ-менеджеров «Ростеха» заработал гендиректор Сергей Чемезов. Его годовой доход превысил 332 млн рублей, что более чем на 70% выше показателя предыдущего года (193,5 млн рублей).

Супруга Чемезова заработала 181 млн рублей (годом ранее 68,8 млн рублей). Более 16 млн рублей составил годовой доход несовершеннолетнего ребенка главы «Ростеха» (годом ранее собственного дохода ребенок не декларировал).

Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков. За год он заработал более 213 млн рублей (в 2017 году — 60,897 млн рублей). Еще 56,7 млн рублей заработала за год супруга Сердюкова (годом ранее — 58,86 млн рублей).

Сердюков и дело «Оборонсервиса»

Анатолий Сердюков с 2007 по 2012 год занимал пост министра обороны России. Президент Владимир Путин отправил его в отставку на фоне расследования дела о махинациях в холдинге «Оборонсервис», подконтрольном Минобороны. В ноябре 2013 года Следственный комитет возбудил против Сердюкова дело о халатности, тот своей вины не признал. В 2014 году Сердюков был амнистирован.

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После ухода из Минобороны Анатолий Сердюков работает на различных постах в авиационной промышленности. Он занимает пост индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех», входит в состав совета директоров АО «ОДК», АО «Вертолеты России», АО «Технодинамика», АО «КРЭТ» и ПАО «КамАЗ». В середине мая Сердюкова избрали главой совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщила компания.

По делу «Оборонсервиса» проходила бывшая подчиненная Сердюкова, экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. В мае 2015 года суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к пяти годам колонии. В срок заключения Васильевой зачли время, которое она провела под домашним арестом. 25 августа 2015 года суд освободил ее условно-досрочно.

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