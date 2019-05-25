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05:19 (мск), источник: Известия

Закончился завод: российское машиностроение оставляют без субсидий

Производители сельхозтехники прогнозируют трехкратное падение производства и массовые увольнения.

Источник: РИА "Новости"

Российское сельхозмашиностроение планируют оставить без ключевой меры поддержки. Правительство с 2020 года намерено отменить субсидирование выпуска сельхозтехники, в рамках которого покупателям комбайнов, тракторов и другой продукции предоставлялись скидки. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Росспецмаш».

За счет программы за последние шесть лет российские заводы смогли потеснить иностранных производителей и увеличить экспортные поставки. В случае ее отмены в «Росспецмаше» прогнозируют падение производства в три раза, сокращение доли рынка отечественной техники — в два с половиной раза, численности работников — на 43%, а зарплат — на четверть. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака «Известиям» сказали, что схема поддержки будет пересмотрена.

Правительство России планирует с 2020 года отменить предоставление субсидий для производителей сельхозтехники в рамках постановления № 1432.
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Такое решение было принято по итогам совещания вице-премьеров Алексея Гордеева и Дмитрия Козака, состоявшегося 7 мая, сообщил «Известиям» Константин Бабкин, президент ассоциации «Росспецмаш» (объединяет производителей сельхоз- и спецтехники).

В качестве альтернативы, по его словам, предлагаются «лизинговые механизмы поддержки, которые еще предстоит разработать».

— Даже если предположить, что новый механизм будет эффективным, то на его отладку потребуется несколько лет. И в этот период стоит ожидать серьезного падения в отрасли, — добавил он.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус сказал «Известиям», что меры поддержки сельхозпроизводителей будут изменены, но не уточнил как именно.

— Было комплексное решение по сельхозтехнике, мы представим его в понедельник, — сказал он.

Программа в рамках постановления № 1432 действует с 2013 года. В рамках нее государство субсидировало 15−20% стоимости сельхозтехники, на эту сумму заводы предоставляли аграриям скидки. В августе 2018-го размер поддержки увеличили до 25−30%. На этот год по данной программе на поддержку отрасли сельхозмашиностроения было выделено 8 млрд рублей, в прошлом — 10 млрд, в 2017-ом — 15,7 млрд рублей.

За счет снижения стоимости продукции отечественные заводы смогли существенно нарастить объемы выпуска, потеснить на рынке импортные машины и увеличить экспорт.

Зарубежные марки сельскохозяйственной техники, которые собирают на территории РФ, также имеют право участвовать в программе. Однако, поскольку она предусматривает жесткие требования по локализации производства, получают субсидии в основном отечественные предприятия.

— Программа по постановлению № 1432 трудновыполнима. Локализация производства трансмиссии, двигателя и мостов требует колоссальных инвестиций при сомнительной отдаче, — пояснял ранее «Известиям» директор по сельхозоборудованию CNH Industrial в России и Белоруссии Михаил Абовьян.

Замдиректора «Росспецмаша» Денис Максимкин назвал постановление правительства № 1432 «самой эффективной мерой господдержки» в российской экономике. Он подчеркнул, что при этом она не противоречила нормам ВТО.

— За последние шесть лет, в значительной степени благодаря этим субсидиям, производство российской сельхозтехники выросло в три раза, объем инвестиций — в десять раз, численность людей в отрасли — на 40%, зарплата — на 30%, — пояснил он.

В «Росспецмаше» негативно оценивают решение кабмина. Ассоциация прогнозирует падение производства в три раза, сокращение доли рынка в два с половиной раза, численности работников — на 43%, средних зарплат — на четверть.

— Количество новых серийных моделей техники, по нашим оценкам, сократится в шесть раз — до 20 в год по всей отрасли, — отметил Денис Максимкин. — В прошлом году в производство было внедрено 160 новых машин — это комбайны, тракторы, культиваторы, сеялки и прочее.

Падение на рынке отечественного сельхозмашиностроения будет, но не столь драматичное, сказал «Известиям» аналитик «Финама» Алексей Калачев.

— Сокращение объема субсидий — общий тренд в машиностроении, это происходит сейчас и в автопроме. Деньги нужны на реализацию нацпроектов. При этом вернуть долю иностранной технике будет не так просто, как кажется — ее цена намного выше отечественной, — пояснил эксперт.

Он добавил, что механизм льготного лизинга эффективно работает в секторе коммерческого автотранспорта. Кроме того, сохраняется поддержка НИОКР, механизм СПИК и субсидирование экспорта.

В Минпромторге и Минсельхозе на момент публикации статьи на запросы «Известий» не ответили.

Справка «Известий»

По данным «Росспецмаша», за время действия программы совокупная стоимость выпускаемой отечественной сельхозтехники увеличилась с 30,5 до более 100,6 млрд рублей в год. Доля российских производителей на внутреннем рынке — с 24% до 60%, численность сотрудников отечественных предприятий сельхозмашиностроения — с 21,9 до 38,5 тыс. человек, поставки на экспорт — с 4,2 до 11,1 млрд рублей.

Комбайны и тракторы стали локомотивами сельхозмашиностроения России в 2017 году
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