05:19 (мск), источник: Известия
Закончился завод: российское машиностроение оставляют без субсидий
Производители сельхозтехники прогнозируют трехкратное падение производства и массовые увольнения.
Российское сельхозмашиностроение планируют оставить без ключевой меры поддержки. Правительство с 2020 года намерено отменить субсидирование выпуска сельхозтехники, в рамках которого покупателям комбайнов, тракторов и другой продукции предоставлялись скидки. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Росспецмаш».
За счет программы за последние шесть лет российские заводы смогли потеснить иностранных производителей и увеличить экспортные поставки. В случае ее отмены в «Росспецмаше» прогнозируют падение производства в три раза, сокращение доли рынка отечественной техники — в два с половиной раза, численности работников — на 43%, а зарплат — на четверть. В аппарате
Такое решение было принято по итогам совещания
В качестве альтернативы, по его словам, предлагаются «лизинговые механизмы поддержки, которые еще предстоит разработать».
— Даже если предположить, что новый механизм будет эффективным, то на его отладку потребуется несколько лет. И в этот период стоит ожидать серьезного падения в отрасли, — добавил он.
Представитель
— Было комплексное решение по сельхозтехнике, мы представим его в понедельник, — сказал он.
Программа в рамках постановления № 1432 действует с 2013 года. В рамках нее государство субсидировало 15−20% стоимости сельхозтехники, на эту сумму заводы предоставляли аграриям скидки. В августе 2018-го размер поддержки увеличили до 25−30%. На этот год по данной программе на поддержку отрасли сельхозмашиностроения было выделено 8 млрд рублей, в прошлом — 10 млрд, в 2017-ом — 15,7 млрд рублей.
Зарубежные марки сельскохозяйственной техники, которые собирают на территории РФ, также имеют право участвовать в программе. Однако, поскольку она предусматривает жесткие требования по локализации производства, получают субсидии в основном отечественные предприятия.
— Программа по постановлению № 1432 трудновыполнима. Локализация производства трансмиссии, двигателя и мостов требует колоссальных инвестиций при сомнительной отдаче, — пояснял ранее «Известиям» директор по сельхозоборудованию CNH Industrial в России и Белоруссии Михаил Абовьян.
Замдиректора «Росспецмаша» Денис Максимкин назвал постановление правительства № 1432 «самой эффективной мерой господдержки» в российской экономике. Он подчеркнул, что при этом она не противоречила нормам ВТО.
— За последние шесть лет, в значительной степени благодаря этим субсидиям, производство российской сельхозтехники выросло в три раза, объем инвестиций — в десять раз, численность людей в отрасли — на 40%, зарплата — на 30%, — пояснил он.
— Количество новых серийных моделей техники, по нашим оценкам, сократится в шесть раз — до 20 в год по всей отрасли, — отметил Денис Максимкин. — В прошлом году в производство было внедрено 160 новых машин — это комбайны, тракторы, культиваторы, сеялки и прочее.
Падение на рынке отечественного сельхозмашиностроения будет, но не столь драматичное, сказал «Известиям» аналитик «Финама» Алексей Калачев.
— Сокращение объема субсидий — общий тренд в машиностроении, это происходит сейчас и в автопроме. Деньги нужны на реализацию нацпроектов. При этом вернуть долю иностранной технике будет не так просто, как кажется — ее цена намного выше отечественной, — пояснил эксперт.
Он добавил, что механизм льготного лизинга эффективно работает в секторе коммерческого автотранспорта. Кроме того, сохраняется поддержка НИОКР, механизм СПИК и субсидирование экспорта.
В Минпромторге и Минсельхозе на момент публикации статьи на запросы «Известий» не ответили.
По данным «Росспецмаша», за время действия программы совокупная стоимость выпускаемой отечественной сельхозтехники увеличилась с 30,5 до более 100,6 млрд рублей в год. Доля российских производителей на внутреннем рынке — с 24% до 60%, численность сотрудников отечественных предприятий сельхозмашиностроения — с 21,9 до 38,5 тыс. человек, поставки на экспорт — с 4,2 до 11,1 млрд рублей.