Угроза повышения цен на бензин реальна. Эксперт о ситуации на рынке нефти

О возможных путях выхода из ситуации ФБА «Экономика сегодня» рассказал первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин.
Независимый топливный союз предупредил заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака о риске резкого скачка розничных цен на бензин в России, так как за месяц биржевые цены выросли примерно на 20%.
Президент союза Павел Баженов пришел к выводу, что ситуация на российском топливном рынке начинает повторять события весны 2018 года.
К примеру, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, АИ-95 — на 18,5%, а цена дизельного топлива — на 2,5%. В результате этот рост топливных котировок ретранслирован в российский мелкий опт.
Как результат региональный сбыт вертикально-интегрированных компаний повышается в цене практически ежедневно, причем во всех регионах страны, а принятый правительством демпфирующий механизм не дает здесь компенсационного эффекта.
«На самом деле нужно согласиться с такой оценкой общего положения дел на российском топливном рынке, поскольку перед нами именно та жестокая действительность, которая реально существует в РФ в связи с повышением внутренних цен на нефть», — заключает Ашихмин.
Все это связано с тем, что в последнее время цены на мелком опте, как утверждает эксперт, выросли в несколько раз, поэтому общая ситуация на топливном рынке похожа на ту, которая существовала в стране в 2018 году, когда была угроза повышения розничных цен на бензин. Правительство РФ тогда оперативно отреагировало на ситуацию и сделало все, чтобы цены на топливо в России не росли быстрее инфляции, ведь в противном случае это негативно скажется на российском народном хозяйстве и приведет к росту цен на все товары и услуги.
Основная причина сложившейся ситуации заключается в том, что сократились поставки нефти на российский топливный рынок, что автоматически влечет за собой повышение внутренних цен на бензин и дизель, поскольку это создает дефицит.
Олег Ашихминпервый вице-президент Российского топливного союза
«По этой причине необходимо признать, что коллеги своевременно обратились к Козаку и изложили ему существующие угрозы», — констатирует специалист.
Вследствие так называемого налогового маневра в России в течение шести лет будет отменена экспортная пошлина на нефть и увеличен налог на добычу полезных ископаемых. Это приведет к тому, что внешняя и внутренняя цена нефти сравняется, в результате чего российским компаниям будет выгоднее продавать нефть за рубеж, чем производить из нее бензин и дизель. Это также связано с тем, что цены на бензин в России де-факто регулируются государством в ручном режиме и эти лимиты очень серьезно сказываются на прибыли, особенно в случае малых АЗС, для которых наиболее тяжело соответствовать данным требованиям.
Либо повышать цены, либо снижать налоговую нагрузку
По словам Ашихмина, правительству РФ нужно принять определенные меры, направленные на насыщение внутреннего рынка нефтью, а также на замещение того вакуума, который образовался в части сегментов вследствие «борьбы с бодягой».
Кроме того, некоторые российские НПЗ работают сейчас не в полную мощность в связи с плановыми ремонтами, поэтому у правительства РФ есть время, чтобы решить данную проблему либо оперативными методами, либо путем существенного снижения топливного акциза. «Здесь может быть поставлен вопрос о снижении налоговой нагрузки в виде уменьшения топливного акциза. Если снизить акциз, то нагрузка на наших нефтяников будет меньше, а отпускные цены позволят розничным АЗС работать в прибыль», — заключает эксперт.
Все это подтверждает тот факт, что принятых ранее мер по борьбе с негативным эффектом от налогового маневра недостаточно. Поэтому правительству РФ придется идти на новые шаги, направленные на недопущение роста розничных цен на топливо в России.
Эту задачу поставил и президент РФ Владимир Путин, который не раз отмечал, что цены на бензин и дизельное топливо должны расти в пределах официальной инфляции.
«Проблема заключается в том, что Минфин РФ никогда не желает идти на снижение налоговой нагрузки на реальный сектор, поскольку это ведомство заботится о стабильном поступлении денег в бюджет. При этом Минэнерго РФ обязано обеспечить российские НПЗ поступлением нефти, а сейчас ситуацию здесь нельзя стабилизировать, из-за чего и стоит угроза повышения цен на бензин», — считает Ашихмин.
В то же время никто в правительстве РФ не пойдет на повышение розничных цен на топливо в России, поскольку это сразу даст негативный мультипликативный эффект и соответствующую реакцию со стороны российского общества. «Таким образом, правительству РФ предстоит новый раунд переговоров с нефтяниками, — уже третий по счету — которые показывают Белому дому свою “экономику” и говорят, что в сложившейся ситуации российские НПЗ вынуждены работать в убыток», — заключает он.
И здесь правительству, как полагает эксперт, придется либо повышать цены на топливо, либо снижать налоговую нагрузку.