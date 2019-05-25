Вознаграждение Илона Маска в Tesla за год выросло на 4575310%

Гендиректор Tesla Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний по версии газеты The New York Times. В 2018 году вознаграждение Маска за работу в автомобильной компании составило $2,284 млрд. Это на 4575310% больше, чем годом ранее. В 2017 году Маск получил от компании около $50 000 и вообще не вошел в число 200 самых высокооплачиваемых руководителей.
Как отмечает издание, столь крупного вознаграждения своему руководителю еще не назначала ни одна публичная компания. Проблема в том, что пока эти деньги Маску не принадлежат.
Сумму $2,284 млрд практически полностью составляют опционы на акции Tesla. В начале прошлого года Tesla обновила условия компенсационного пакета главного исполнительного директора, привязав выплаты ему к достижению ключевых показателей.
По новым условиям, в течение 10 лет Маск не будет получать гарантированные выплаты за работу, но сможет рассчитывать на получение опционов на акции, эквивалентные 1% всех находящихся в обращении бумаг компании.
Вознаграждение разбито на 12 траншей, для передачи каждого установлены свои условия. Например, первый транш будет передан Маску при достижении компанией капитализации в $100 млрд и выручки в $20 млрд либо прибыли в $1,5 млрд. Для получения последнего, 12-го транша, Маску необходимо добиться увеличения капитализации Tesla до $650 млрд. Сейчас рыночная капитализация Tesla составляет около $34 млрд, то есть в 19 раз меньше.
Если названные цели не будут выполнены, Маск вовсе останется без вознаграждения. Подобная система вознаграждения, как объясняла Tesla, была призвана гарантировать, что бизнесмен продолжит руководить компанией в долгосрочной перспективе, а не переключится на другие свои проекты, например, SpaceX.
Пока что ни один из опционов, предусмотренных компенсационным пакетом Маска, не был исполнен, сообщил представитель Tesla авторам рейтинга.
Илон Маск без зарплаты: 10 лет миллиардер будет работать за акции Tesla.
Кто еще в списке
Второе место в списке самых высокооплачиваемых руководителей занял гендиректор телекомпании Discovery Дэвид Заслав с вознаграждением $129,5 млн (+207% по сравнению с 2017 годом). На третьем месте со $125 млн (в 2017 не входил в рейтинг) — Никеш Арора, гендиректор компании Palo Alto Networks, предоставляющей услуги по кибербезопасности. По $108 млн получили соруководители Oracle Сафра Кац (+166%) и Марк Хурд (+165%).
В первой десятке также — гендиректор T-Mobile US Джон Леджер ($67 млн, +182%), гендиректор Disney Боб Айгер ($66 млн, +81%), руководитель ИТ-компании PTC Джеймс Хеппельманн ($50 млн, +357%), Фабрицио Фреда из Estée Lauder ($48 млн, +162%) и j2 Global Вивек Шах ($45 млн, не был в рейтинге-2017). В топ-10 мог бы войти гендиректор Uber Дара Хосровшахи, получивший $45,3 млн. Но он не был включен в рейтинг, поскольку Uber стал публичной компанией только в этом году.
Рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей The New York Times составляет ежегодно на основе данных консалтинговой компании Equilar.
Издание отмечает, что почти каждый год руководители, уже зарабатывающие «огромные суммы», получают еще больше.
В прошлом году вознаграждение среднего руководителя из рейтинга выросло на 6,3%. Зарплата среднего американского работника частного сектора росла в два раза медленнее — на 3,2%, отмечает The New York Times.