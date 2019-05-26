Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская одной фразой осадила претензии Зеленского по Крыму
Депутат задекларировал 10 самолетов и автостоянку
Ученые предупредили о смертельной опасности соков
«У меня толстые ноги»: Бузова показала фото в бикини
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Сколько стоит одно домогательствоПочему «дело Вайнштейна» закончилось мировым соглашением
Задействованы истребители: Ан-12 Украины принудительно посадили
Развлечения Собчак испугали поклонников
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой
Обнаженная Кищук снялась в одних кроссовках в лимузине - фото
Суперджет получил 30 пробоин при полёте из Москвы
Певица отказалась участвовать в мошенничестве, сделав заявление
20-летняя модель сразила завидного холостяка
14-летний вундеркинд получил две ученые степени
Директору гимназии, где завысили балл для девочек, объявят выговор
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядит тот самый Урюпинск?
Фоторепортажи
10Обострение ситуации в Каракасе
8«Наводить мосты»
08:31 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил об успешном продвижении торговых переговоров с Японией

ТАСС, 26 мая. Президент США Дональд Трамп считает, что торговые переговоры с Японией продвигаются очень успешно. Как отметил хозяин Белого дома в воскресенье в «Твиттере», такого прогресса в основном удалось достичь благодаря торговле сельскохозяйственной продукцией.

Источник: Kyodo/ Reuters

«Торговые переговоры с Японией успешно продвигаются, — написал Трамп. — Основная роль в них отводится [торговле] сельскохозяйственной продукцией и мясом».

Глава администрации США также отметил, что «ожидает многого» в торговых переговорах с Японией после запланированных на июль в стране парламентских выборов.

Видео
Игра в гольф, турнир по сумо, встреча с императором: Трамп прибыл с визитом в Японию

В субботу Трамп заявил, что США рассчитывают на более честные торговые отношения с Японией и надеются заключить двустороннее торговое соглашение в ближайшем будущем. В этот же день в Токио прошла встреча министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

В воскресенье президент сыграл в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а вечером они вместе посетят заключительный день майского турнира по сумо. Как ожидается, Трамп вручит победителю специальный кубок.

Основная часть программы пребывания американского президента в Японии начнется 27 мая. Она включает в себя встречу с Абэ, а также аудиенцию у нового императора Нарухито, вступившего на престол 1 мая. В заключительный день визита Трамп поднимется на борт вертолетоносца «Кага» Сил самообороны Японии, который находится на базе Йокосука в Токийском заливе.

Игра в гольф, турнир по сумо, встреча с императором: Трамп прибыл с визитом в Японию
Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
 Плохой знак: российские закупки золота беспокоят Запад
"Это первый фильм, который буквально кидает дерьмо зрителю в лицо"
Тренер канадцев не удивлен, что Россия не вышла в финал ЧМ
Киев пригрозил России гамбургскими санкциями
Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии
Захарова порассуждала о неуязвимости американской валюты
Переутомление признали болезнью
В Иране грозят «отправить на дно» американские корабли
Быков: сборная Финляндии прыгнула выше головы, обыграв россиян
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму Из чего состоял «ядерный дождь»?
Кино
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино Роль дочери актрисы досталась наследнице режиссера фильма «Текст» Клима Шипенко
Авто
«Узбекский ответ “Ладе”» бросит вызов Toyota Camry Как стало известно журналистам, марка Ravon, возвращаясь на российский рынок, решила сделать ставку на нишевые модели
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Дети
Кети Топурия воссоединилась с бывшим мужем ради дочки Пользователи сети умиляются семейной идиллией в семье артистки
Леди
«У меня толстые ноги»: Бузова показала снимок в бикини Звезда смутила фолловеров откровенным снимком.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь