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02:50 (мск), источник: ТАСС

Глава Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Руководство Huawei против того, чтобы Пекин предпринимал меры против Apple в ответ на решение США внести эту китайскую компанию в черный список. Об этом заявил в распространенном в воскресенье интервью агентству Bloomberg генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй.

Источник: Reuters

«Прежде всего, такое не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест», — заверил он. «Apple — это ведущая в мире компания, без нее не было бы мобильного интернета. Если бы не было Apple, чтобы помочь показать нам целый мир, то мы бы не увидели красоту окружающего мира», — пояснил Жэнь Чжэнфэй.

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Трамп: ситуация с Huawei может разрешиться через торговую сделку с Китаем

Он назвал американскую компанию своим учителем.

«Он на наших глазах продвигается вперед. Зачем мне сопротивляться своему учителю. Я никогда так не поступлю», — обещал глава китайской компании.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил о готовности включить китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в американо-китайское торговое соглашение в случае, если оно будет заключено.

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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