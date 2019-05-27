В Госдуме рассказали о планах запретить таксистам работать сверх нормы

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. В ходе его обсуждения был поднят вопрос о дальнейшем совершенствовании этой законодательной инициативы.
«Если сравнить тот законопроект, который мы принимали в первом чтении, и тот, что мы имеем сейчас, ко второму, я могу сказать, что это очень обновлённый закон. В нем совершенно другие понятия о легковом такси, мы пишем новые требования и новые правила», — сказал Москвичев.
«Что изменилось: во-первых, каждая машина такси будет контролироваться системой ГЛОНАСС, чтобы можно было контролировать ее маршрут от пункта А до пункта Б. В транспорте также будет вестись контроль за режимом труда и отдыха водителя, то есть каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет», — рассказал депутат.
Как пояснил Москвичев, у каждого водителя появится персональная карта, которая будет фиксировать его работу за рулём.
«То есть теперь от одного перевозчика к другому с разными карточками бегать водитель не сможет. Сейчас это возможно, но мы это прекратим, карта будет блокировать такие вещи. Это будет фиксация работы водителя такси как сегодня у нас в городском пассажирском транспорте», — пояснил депутат.