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09:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Отставание российских городов от Москвы оказалось огромным

Российские города-миллионники в среднем могут догнать Москву по уровню экономического развития только через сто лет. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие».

Источник: Агентство «Москва»

Речь идет об отставании по валовому городскому продукту (ВГП) — этот показатель отражает ценности, созданные на территории города в течение заданного периода. Сумма валовых городских продуктов и продуктов, произведенного вне городов, равна валовому внутреннему продукту (ВВП) страны.

Согласно его данным, в случае сохранения динамики развития российских городов на уровне 2010−2017 годов, российские миллионники смогут догнать Москву по уровню подушевого валового продукта примерно через сто лет.

Всего в стране 16 городов с населением больше миллиона человек. Они делятся на продвинутые города со средним темпом прироста ВГП за указанный период в 1,4 процента, и отстающие города с темпом прироста в 0,2 процента.

К первой категории относят Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Самару и Краснодар, ко второй — Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск, а также Нижний Новгород.

В 2017 году российские миллионники обеспечили больше 32 процентов ВВП страны, при этом на долю Москвы пришлось более половины этого показателя (54,4 процента), на Санкт-Петербург — чуть более 15 процентов, а на остальные города с населением более миллиона — 30 процентов.

Согласно исследованию, ускорение роста валового продукта напрямую зависит от темпов увеличения объема инвестиций.

Однако их доля относительно ВГП в региональных городах-миллионниках, которая в 2010—2014 годах была выше 23 процентов, упала к 2015−2017 годам до 17,6 процента. В Петербурге она снизилась с 17,6 до 15,5 процента. Уровень инвестиций в нестоличных городах составил всего 58 процентов от уровня Москвы. Согласно данным исследования, минимальный уровень инвестиций, необходимый для устойчивого городского развития, находится на уровне 25 процентов ВГП.

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