Отставание российских городов от Москвы оказалось огромным

Речь идет об отставании по валовому городскому продукту (ВГП) — этот показатель отражает ценности, созданные на территории города в течение заданного периода. Сумма валовых городских продуктов и продуктов, произведенного вне городов, равна валовому внутреннему продукту (ВВП) страны.
Согласно его данным, в случае сохранения динамики развития российских городов на уровне 2010−2017 годов, российские миллионники смогут догнать Москву по уровню подушевого валового продукта примерно через сто лет.
Всего в стране 16 городов с населением больше миллиона человек. Они делятся на продвинутые города со средним темпом прироста ВГП за указанный период в 1,4 процента, и отстающие города с темпом прироста в 0,2 процента.
К первой категории относят Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Самару и Краснодар, ко второй — Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск, а также Нижний Новгород.
В 2017 году российские миллионники обеспечили больше 32 процентов ВВП страны, при этом на долю Москвы пришлось более половины этого показателя (54,4 процента), на Санкт-Петербург — чуть более 15 процентов, а на остальные города с населением более миллиона — 30 процентов.
Согласно исследованию, ускорение роста валового продукта напрямую зависит от темпов увеличения объема инвестиций.
Однако их доля относительно ВГП в региональных городах-миллионниках, которая в 2010—2014 годах была выше 23 процентов, упала к 2015−2017 годам до 17,6 процента. В Петербурге она снизилась с 17,6 до 15,5 процента. Уровень инвестиций в нестоличных городах составил всего 58 процентов от уровня Москвы. Согласно данным исследования, минимальный уровень инвестиций, необходимый для устойчивого городского развития, находится на уровне 25 процентов ВГП.