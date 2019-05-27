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16:00 (мск), источник: РИА Новости

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Источник: РИА Новости
Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства.
Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ

Медведев отметил, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, что сделало поездки по стране гораздо комфортнее.

Отмена внутрисетевого роуминга

В августе 2017 года ФАС предписала крупнейшим сотовым операторам исполнить предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг на территории России. Фактически это означало его отмену.

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов «большой тройки». В ведомстве сочли, что представленные отчеты не соответствуют требованиям.

Новость
Какие звонки подешевеют после отмены операторами роуминга?

В начале августа «Вымпелком» и «Мегафон» объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. До этого на тариф домашнего региона перевели исходящие звонки, интернет-трафик и SMS в поездках по России. ФАС закрыла дела в отношении всех операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.

«Не будет ударом для отрасли»

В августе прошлого года в МТС отметили, что отмена платы за внутрисетевой роуминг может привести к небольшому снижению выручки, но, тем не менее, не является серьезным ударом для отрасли сотовой связи.

«Лучше было бы обойтись без этого, но мы были готовы к этому исходу, давно были разговоры с ФАС. Поэтому пришли к такой реализации, сюрпризом для нас она не явилась», — сказал вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.

По его мнению, со временем отрасль, так или иначе, пришла бы к отмене этой платы.

Однако в декабре прошлого года ФАС оштрафовала каждого сотового оператора, входящего в «большую тройку» на 737,5 тысячи рублей за внутрисетевой роуминг.

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