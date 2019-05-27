16:00 (мск), источник: РИА Новости
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства.
Медведев отметил, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, что сделало поездки по стране гораздо комфортнее.
В августе 2017 года ФАС предписала крупнейшим сотовым операторам исполнить предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг на территории России. Фактически это означало его отмену.
В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов «большой тройки». В ведомстве сочли, что представленные отчеты не соответствуют требованиям.
В начале августа «Вымпелком» и «Мегафон» объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. До этого на тариф домашнего региона перевели исходящие звонки,
В августе прошлого года в МТС отметили, что отмена платы за внутрисетевой роуминг может привести к небольшому снижению выручки, но, тем не менее, не является серьезным ударом для отрасли сотовой связи.
«Лучше было бы обойтись без этого, но мы были готовы к этому исходу, давно были разговоры с ФАС. Поэтому пришли к такой реализации, сюрпризом для нас она не явилась», — сказал
Однако в декабре прошлого года ФАС оштрафовала каждого сотового оператора, входящего в «большую тройку» на 737,5 тысячи рублей за внутрисетевой роуминг.
Читайте также: Аналитики ожидают роста среднего чека на связь