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19:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России

Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях. Об этом сообщает РБК.

Источник: AP 2019

Издание отмечает, что по закону все операторы связи должны были уведомить своих абонентов об отмене платы за входящие звонки за 10 дней до введения изменений, то есть до 21 мая.

Директор по маркетингу «Таттелеком» Александр Смирнов заявил, что его компания постоянно обсуждает условия сотрудничества с операторами-партнерами, которые обслуживают клиентов за пределами домашнего региона. «В случае достижения соглашения мы изменим условия обслуживания абонентов в лучшую для них сторону», — сказал Смирнов. В «Вайнах Телеком» отказались от комментариев, связаться с «СевМобайл» РБК не удалось.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что контроль за выполнением требований закона будет осуществляться либо самой службой, либо через суд.

Ранее, 27 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутреннего роуминга в России. В соответствии с принятым законом, внутренний роуминг перестанет действовать с 1 июня.

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России в конце 2018 года. Согласно документу, стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент. Сотовые операторы смогут брать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны.

В конце апреля сообщалось, что национальный роуминг будет отменен и в Крыму. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что его ведомству удалось убедить действующих в регионе операторов связи в необходимости такого шага. С момента присоединения Крыма к России в 2014 году на полуострове из-за угрозы санкций не работает ни один федеральный сотовый оператор.

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